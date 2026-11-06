Violento schianto nella mattinata del 6 novembre: il bus ha terminato la corsa contro un albero. Attesi sul posto il ministro dei Trasporti e il prefetto.

Grave incidente in Francia, dove un autobus di linea interurbana è uscito di strada finendo contro un albero in un fosso. Lo schianto, avvenuto nella mattinata del 6 novembre a Lent, ha coinvolto circa 70 persone.

Autobus esce di strada e si schianta contro un albero: sul posto il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot

Immediatamente dopo l’incidente è scattata una vasta operazione di emergenza, con l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine. Per gestire la situazione sono stati inviati anche due elicotteri, mentre le autorità locali hanno attivato il piano comunale di salvaguardia. Il prefetto dell’Ain, Louis-Xavier Thirode, ha inoltre disposto l’apertura del centro operativo dipartimentale, una struttura che permette di coordinare gli interventi e le diverse amministrazioni coinvolte.

«È stato attivato il centro operativo dipartimentale, che consente di coordinare l’azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi», ha comunicato la prefettura.

Il sindaco Yves Cristin ha spiegato che il Comune limitrofo si sta occupando dell’accoglienza dei familiari delle persone coinvolte, mentre il prefetto e il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, hanno annunciato il loro arrivo sul luogo dell’incidente.

Nel frattempo, la popolazione è stata invitata a non avvicinarsi alla zona interessata, dove sono state predisposte deviazioni per agevolare le operazioni di soccorso. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Autobus esce di strada e si schianta contro un albero: due persone in arresto cardiocircolatorio

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 6 novembre a Lent, nel dipartimento francese dell’Ain, dove un autobus di linea interurbana è finito fuori carreggiata, terminando la propria corsa in un fosso dopo aver urtato violentemente un albero. L’incidente si è verificato intorno alle 7:30 lungo la strada dipartimentale D22, a sud di Bourg-en-Bresse, mentre il mezzo era diretto verso la città. A bordo si trovavano circa 70 persone, tra cui anche diversi studenti e bambini.

Il primo bilancio è particolarmente preoccupante: secondo quanto riferito dal sindaco di Lent, Yves Cristin, all’Agence France-Presse, due persone si troverebbero in arresto cardiocircolatorio, mentre numerose altre hanno riportato ferite. Le condizioni dei due passeggeri sarebbero molto gravi, secondo le prime informazioni diffuse da Bfmtv.