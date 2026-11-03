Zelenskyy ha fatto una visita non annunciata a Berlino per coordinare i temi da portare ai colloqui Usa-Russia in programma ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre e per sollecitare supporto su difese aeree ed energia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha effettuato una sosta non annunciata a Berlino il 3 novembre per incontrare il cancelliere tedesco Friedrich Merz e delineare la posizione di Kyiv prima delle consultazioni mediate dagli Stati Uniti in programma ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre. La visita, protetta da misure di sicurezza che ne hanno consentito l’annuncio solo all’ultimo momento, ha avuto un’agenda precisa: coordinamento diplomatico, rinforzo delle difese aeree e tutela delle infrastrutture energetiche in vista dei mesi freddi.

La fase tecnica di negoziazione negli Emirati Arabi Uniti è stata presentata come un passaggio preparatorio che, se produttivo, potrebbe aprire la strada a un incontro trilaterale di vertice con il presidente russo Vladimir Putin. A guidare la delegazione russa è stato confermato l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, mentre l’iniziativa è stata resa nota dal mediatore statunitense, l’inviato speciale Steve Witkoff.

Le discussioni dovrebbero affrontare accordi di sicurezza post-bellici, misure di de-escalation, aspetti umanitari e i passaggi successivi verso una pace negoziata.

Obiettivi pratici della sosta a Berlino

Durante l’incontro bilaterale, Zelenskyy e Merz hanno concentrato il dialogo su tre esigenze concrete: la coordinazione diplomatica in vista di Abu Dhabi, la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea e la protezione della rete energetica ucraina.

Zelenskyy ha segnalato che la protezione delle reti di distribuzione elettrica è diventata una priorità, dopo un cambiamento tattico degli attacchi che punta a colpire la capacità di fornire energia ai civili. Il governo tedesco è stato indicato come partner centrale per rispondere a queste necessità, sia in termini di mezzi che di coordinamento internazionale.

Richiesta finanziaria e sostegno europeo

Il presidente ha ribadito la necessità di un sostegno economico sostanziale: Kyiv chiede un pacchetto aggiuntivo di circa 70 miliardi di euro per l’anno successivo. Questo fabbisogno è parte di una più ampia strategia per garantire resilienza durante l’inverno e sostenere la ripresa post-bellica. La questione finanziaria appare sensibile nel contesto europeo, dove il costo della vita e la pressione economica interna influenzano il dibattito politico e la disponibilità di stanziamenti addizionali.

Le trattative di Abu Dhabi e la questione della partecipazione europea

I colloqui mediati dagli Stati Uniti, fissati per il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi, sono stati descritti come un confronto a livello tecnico tra delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Zelenskyy ha espresso la speranza che questo formato apra la via a un successivo incontro a tre fra i rispettivi leader. Il cancelliere Merz, tuttavia, ha sottolineato la necessità che la Russia si impegni seriamente su un cessate il fuoco e su un accordo di pace, osservando allo stesso tempo che al momento non vede evidenze decisive in tal senso.

La decisione di non includere capi di Stato europei direttamente ad Abu Dhabi ha sollevato interrogativi sul ruolo dell’Unione europea e dei partner transatlantici nel negoziato. Per questo motivo, delegazioni statunitensi saranno impegnate in consultazioni separate a Bruxelles con rappresentanti di Germania, Francia, Regno Unito, NATO e Unione europea per concordare garanzie di sicurezza e l’architettura post-bellica che potrebbe scaturire dalle discussioni diplomatiche.

Contesto di cooperazione recente e iniziative umanitarie

Il processo negoziale arriva dopo alcune iniziative di cooperazione limitata tra le parti, come un cessate il fuoco locale che ha permesso l’evacuazione e la consegna di aiuti in una città occupata, organizzato da figure impegnate su fronti umanitari. Tali operazioni hanno dimostrato che, seppure a scadenze ridotte e in territori controllati, esistono canali pratici per coordinare interventi che riducano il danno civile.

Sul piano diplomatico più ampio, nell’arco delle prossime settimane sono attesi diversi incontri multilaterali: al summit APEC a Shenzhen è prevista la possibile occasione di un colloquio trilaterale fra leader, mentre a dicembre il G20 in Florida resterà un appuntamento cruciale per la comunità internazionale. Inoltre, è programmato un vertice della cosiddetta Coalition of the Willing, un gruppo di circa 35 Paesi che sostenendo l’Ucraina si riunirà a Berlino per coordinare il supporto nei mesi a venire.

La visita di Zelenskyy a Berlino e la successiva partecipazione ai colloqui di Abu Dhabi mostrano una strategia diplomatica in più livelli: usare incontri tecnici per definire elementi concreti e, se possibile, trasformarli in opportunità per negoziati di vertice. Resta da vedere se questi passaggi produrranno risultati tangibili sul terreno e se la Russia dimostrerà una disponibilità reale a negoziare un cessate il fuoco e gli elementi di un accordo di pace.