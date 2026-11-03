"Sarà lei la regina del DopoFestival 2027", l'indiscrezione di Fiorello

Il DopoFestival di Sanremo è sempre stato un banco di prova per chi vuole dare una svolta al proprio percorso televisivo. Quest’anno, tra le voci più sfrigolanti, spicca il nome di Paola Iezzi, cantautrice e giudice di X Factor, che potrebbe unirsi alla Gialppa’s Band per la tornata del 2027.

Fiorello e la rivelazione in diretta

Nel corso della puntata de La Pennicanza del 3 novembre, lo showman Fiorello ha tentato una telefonata a sorpresa a Paola Iezzi. Il suo intento era chiaro: capire se la cantante avesse già impegni a febbraio, periodo in cui si svolgerà il Festival di Sanremo 2027. Iezzi, sfuggente, ha risposto: «Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svezia…», suscitando l’ironia del conduttore, che ha definito il silenzio un silenzio assenso.

Sebbene Marco Santin e Giorgio Gherarducci fossero già confermati alla guida del DopoFestival, il suggerimento di Fiorello ha alimentato le speculazioni sul possibile affiancamento di Iezzi.

Il contesto della proposta

Il format post-festival, curato da Stefano De Martino, sta rinnovando la formula tradizionale, puntando su una combinazione di comicità irriverente e presenza musicale di spicco.

La Gialppa’s Band, con la sua satira tagliente, rappresenta la colonna vertebrale dell’intrattenimento serale. L’inclusione di Paola Iezzi, già abituata a interagire con il pubblico in GialappaShow al fianco del mago Forest, potrebbe consolidare il legame tra musica e comicità, creando un equilibrio fresco e dinamico.

Paola Iezzi: una carriera poliedrica

Il percorso di Paola Iezzi si estende per quasi tre decenni. Iniziò con la collaborazione con la sorella Chiara, formando il duo Iezzi, per poi intraprendere una solista che l’ha vista sperimentare tra pop-rock, electro-pop, sonorità latine e celtiche. Oltre a cantare, la sua attività spazia dalla produzione musicale al dj set, fino alla critica televisiva in X Factor, dove svolge da giudice da tre edizioni. Nonostante il talento, per anni è stata relegata a un ruolo marginale, a causa di pregiudizi verso il pop considerato “di serie B”. Oggi, però, la visibilità guadagnata in X Factor e le recenti apparizioni in GialappaShow dimostrano la sua capacità di adattarsi a diversi linguaggi mediali.

Motivi di un ritorno al piccolo schermo

Entrare nel DopoFestival non significherebbe per Iezzi un debutto, ma un’estensione di una sintonia già testata con la Gialppa’s Band. La sua esperienza come co-conduttrice nei segmenti comici e la facilità nel gestire interviste improvvisate la rendono una scelta naturale per il nuovo palinsesto. Inoltre, la presenza di una figura femminile di spicco potrebbe bilanciare la tradizionale compostezza maschile del programma, offrendo al pubblico una prospettiva diversa.

Il futuro del DopoFestival 2027

Al momento, la direzione artistica di Sanremo non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali; il ragionamento rimane confidenziale. Tuttavia, la rapida successione di indizi – la conferma della Gialppa’s Band, il tentativo di telefonata di Fiorello, la cronaca dei punti critici – fa ipotizzare che il progetto sia in fase avanzata. Se la collaborazione verrà confermata, sarà un segnale forte della volontà di Stefano De Martino di iniettare novità e varietà nel tradizionale after-show, puntando su una squadra che unisce comicità, musica e personalità di spicco.