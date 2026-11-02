Domani, alle ore 11.30, a Palazzo Chigi è prevista una riunione convocata e coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per analizzare l’ondata di attacchi informatici che ha colpito i sistemi di refrigerazione commerciale in Europa. All’incontro parteciperanno il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i Direttori delle agenzie di intelligence, a conferma della gravità attribuita alle interferenze sulla catena logistica e sui servizi essenziali.

Il convitto ministeriale si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazione nazionale, dove i temi della cybersicurezza sono saliti ai primi posti dell’agenda politica. Il governo italiano sta ricollocando l’attenzione sulle minacce ibride che non si limitano a colpire dati o sistemi informatici, ma possono compromettere servizi quotidiani fondamentali.

Numeri e contesto operativo rilevati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Nei primi nove mesi del 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha monitorato un totale di 3271 eventi e ha confermato 1992 incidenti con impatto verificato. Questi dati fotografano un aumento delle attività ostili sulla superficie nazionale digitale, con ripercussioni possibili su infrastrutture critiche come reti elettriche, trasporti e sistemi sanitari. Le statistiche ufficiali indicano anche che nel 52% dei casi gli attacchi sono riconducibili a gruppi collegabili a entità statali, evidenziando la natura spesso geopolitica delle offensive.

Tipologie di minaccia e attori identificati

La casistica investigativa distingue diverse finalità: spionaggio tecnologico e militare, sabotaggio operativo, campagne di disinformazione e attacchi a fini finanziari. Secondo le valutazioni del settore, ci sono attori che privilegiano approcci specifici a seconda degli obiettivi strategici: furto di know-how, interdizione di servizi o esazioni economiche. Gruppi organizzati possono coordinare operazioni complesse e, in alcuni casi, rendere pubblici i propri risultati per amplificare l’impatto mediatico.

Reazioni politiche e allocazioni di risorse

Sul piano politico, la premier Giorgia Meloni ha rimesso in cima alla sua agenda il dossier sulla difesa digitale dopo un episodio che ha coinvolto la sua corrispondenza alla Camera. Il tema è entrato nel dibattito anche in chiave di risorse: il piano pluriennale per il contrasto alla guerra cibernetica prevede poco più di 600 milioni di investimenti pubblici, parte dei quali sono stati sostenuti tramite il Pnrr. Tuttavia, fonti governative segnalano che da due anni i fondi dedicati alla Difesa non sono stati incrementati in modo sostanziale, creando tensioni sulle priorità di spesa.

La discussione politica si è inoltre riscaldata per il conflitto di narrazioni tra il governo e le opposizioni: da un lato la necessità di investire in capacità di protezione delle infrastrutture critiche; dall’altro le accuse di utilizzo dei fondi per gli armamenti. Il governo sostiene che gli stanziamenti mirano a costituire scudi difensivi per garantire la continuità dei servizi essenziali come ospedali, aeroporti e sistemi di pagamento.

Implicazioni per la sicurezza nazionale e internazionale

Le autorità evidenziano che le offensive informatiche assumono spesso connotati geopolitici: alcuni attori statuali si concentrano su acquisizione tecnologica, altri su spionaggio militare o sabotaggio, mentre altri ancora privilegiano attacchi a scopo finanziario o di caos. Questa frammentazione richiede risposte articolate, che combinino capacità tecniche, coordinamento interforze e investimenti mirati in protezione delle infrastrutture critiche.

La convocazione a Palazzo Chigi rappresenta dunque un momento di verifica operativa e di coordinamento fra istituzioni: una risposta collettiva alla possibilità che attacchi analoghi a quelli che hanno interessato frigoriferi industriali all’estero possano ripetersi sul territorio nazionale. L’obiettivo dichiarato è valutare rischi, condividere intelligence e definire misure immediate di mitigazione.

Alla luce della complessità del fenomeno, il confronto politico e tecnico rimane centrale: proteggere il funzionamento quotidiano delle infrastrutture è percepito come parte integrante della sicurezza nazionale e richiede, secondo i responsabili, adeguati livelli di investimento e di coordinamento istituzionale.