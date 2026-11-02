Il contesto energetico europeo è stato scosso dalla guerra in Ucraina, che ha portato a una drastica riduzione delle importazioni di gas russo. Le nazioni della UE hanno dovuto ricorrere a forniture alternative, spesso più costose, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento durante i mesi più freddi. In questo scenario, Washington ha iniziato a esercitare una pressione più marcata per riattivare le rotte tradizionali, in particolare quelle che attraversano l’Ucraina, con l’obiettivo di stabilizzare il mercato energetico prima dell’inverno.

Gli Stati Uniti incoraggiano il ripristino del gas russo attraverso l’Ucraina

Le autorità americane hanno espresso esplicitamente il desiderio di accelerare il riavvio dei flussi di gas naturale russo verso l’Europa tramite i gasdotti ucraini. Questa spinta fa parte di un più ampio tavolo di negoziati mirati a definire una tregua energetica per la stagione invernale, un accordo che dovrebbe consentire ai paesi europei di beneficiare di prezzi più contenuti e di una maggiore stabilità delle forniture.

L’idea è che, se i gasdotti occuparranno nuovamente la loro capacità, l’UE potrà ridurre la dipendenza da fonti più costose o meno affidabili.

Steve Witkoff e Jared Kushner esitano: le preoccupazioni espresse in viaggio di settembre

Durante un viaggio di lavoro in Russia e Ucraina nel mese di settembre, l’imprenditore Steve Witkoff e l’ex consigliere presidenziale Jared Kushner hanno manifestato riserve sulla proposta americana.

Entrambi hanno temuto che il rapido ripristino del gas potesse creare tensioni geopolitiche aggiuntive, soprattutto considerando le sanzioni ancora in vigore contro Mosca. I loro dubbi sono emersi in una serie di incontri con leader locali, durante i quali hanno sottolineato la necessità di un approccio più cauto per evitare eventuali ritorsioni o escalation.

Incontri sul terreno in Russia e Ucraina

Le conversazioni tenutesi in varie città, tra cui Mosca e Kiev, hanno evidenziato una gamma di opinioni contrastanti. Da un lato, alcune autorità ucraine hanno mostrato apertura verso un uso più intensivo dei loro infrastrutture di trasporto, sperando di ricavare benefici economici. Dall’altro, rappresentanti russi hanno espresso riserve sul fornire gas a paesi europei tramite un percorso che coinvolge un territorio in conflitto, temendo potenziali ripercussioni diplomatiche. La posizione di Witkoff e Kushner ha riflettuto questa complessità, suggerendo che qualsiasi decisione richieda un’attenta valutazione delle conseguenze a lungo termine.

Il ruolo di un intermediario americano per superare le sanzioni

Per rendere fattibile il trasferimento di gas naturale russo nonostante le restrizioni internazionali, è stato proposto l’utilizzo di un intermediario americano. Questo soggetto agirebbe come tramite neutrale, consentendo il passaggio del prodotto attraverso i canali già esistenti senza violare esplicitamente le sanzioni imposte a Mosca. L’approccio è stato concepito per garantire che i pagamenti e le transazioni rimangano conformi alle normative statunitensi, riducendo al minimo il rischio di sanzioni per le parti coinvolte.

L’idea di un intermediario è stata accolta con interesse da alcuni attori del settore energetico, ma ha anche suscitato critiche da parte di osservatori che temono una possibile “fuga di responsabilità” da parte delle autorità statunitensi. La questione resta aperta, con la necessità di definire meccanismi di trasparenza e tracciabilità per assicurare che il flusso di gas avvenga in modo legittimo e sicuro, contribuendo al contempo all’obiettivo di una tregua energetica che possa sostenere l’Europa durante l’inverno.