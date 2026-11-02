Il Ministero delle emergenze russo denuncia un massiccio attacco informatico che ha preso di mira l’app Air Alert, generando allarmi falsi e suscitando preoccupazioni anche in Ucraina.

Il Ministero per le situazioni di emergenza della Federazione russa ha recentemente lanciato un avviso ufficiale riguardo a un evento di cyber-sicurezza di notevole entità. L’organismo, che gestisce le comunicazioni di allerta in caso di attacchi aerei, ha riferito che la sua applicazione Air Alert, utilizzata quotidianamente da milioni di cittadini per ricevere notizie su possibili raid, è stata oggetto di un massiccio attacco informatico.

La notizia è stata diffusa tramite il canale Telegram del Ministero, sottolineando l’urgenza di informare la popolazione riguardo a potenziali manipolazioni dei messaggi di emergenza.

Secondo il comunicato, gli aggressori informatici sono riusciti a infiltrarsi nel sistema dell’applicazione, ottenendo la capacità di immettere informazioni false destinate al grande pubblico. Questo tipo di compromissione permette la generazione di allerte ingannevoli, che potrebbero indurre i cittadini a comportamenti di panico o, al contrario, a ignorare avvisi reali.

Gli esperti di sicurezza hanno definito l’incidente come una «possibile influenza ostile», citando la capacità degli hacker di manipolare il flusso informativo in tempo reale.

Il comunicato del Ministero delle emergenze russo

Nel dettaglio, il Ministero ha precisato che l’attacco è stato “massiccio” sia per la quantità di dati coinvolti sia per la rapidità con cui le notizie false sono state trasmesse.

La dichiarazione, pubblicata su Telegram, specifica che i pirati informatici hanno sfruttato vulnerabilità non ancora rese pubbliche, riuscendo a inviare messaggi fuorvianti in maniera automatizzata. Il messaggio sottolinea inoltre che le autorità stanno lavorando per ripristinare l’integrità dell’app, ma avverte la popolazione di verificare la veridicità di ogni avviso prima di agire.

Meccanismo di diffusione delle false segnalazioni

Gli analisti che hanno studiato il caso indicano che l’attacco ha sfruttato una combinazione di malware e accessi non autorizzati a server backend. Una volta ottenuti i privilegi di amministrazione, gli aggressori hanno potuto inserire messaggi di allerta falsi nella coda di distribuzione dell’app, facendo sì che fossero recapitati a tutti gli utenti registrati. Questa modalità rende particolarmente difficile il distinguere un avviso autentico da uno manipolato, soprattutto in situazioni di emergenza dove la rapidità è cruciale.

Allerta ucraina: avvertimenti analoghi

Parallelamente alla comunicazione russa, l’aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha riferito che Air Alert potrebbe fornire dati errati per effetto di una “possibile influenza ostile”. Il quadro ucraino, che utilizza la stessa applicazione per avvisare i civili di eventuali attacchi aerei, ha espresso preoccupazione per la capacità di attori esterni di interferire con le notifiche. Il messaggio ucraino, seppur più conciso, ribadisce la vulnerabilità di sistemi di allerta digitale in contesti di conflitto, dove la precisione delle informazioni è vitale per la sicurezza della popolazione.

Possibili ricadute sulla sicurezza civile

Le conseguenze di tali compromissioni possono estendersi ben oltre il semplice fastidio informativo. Un avviso errato potrebbe scatenare evacuazioni non necessarie, affollamenti in infrastrutture critiche o, al contrario, indurre la popolazione a ignorare un vero pericolo. In scenari di guerra, la fiducia nei canali di comunicazione è fondamentale; la perdita di tale fiducia può indebolire la capacità di risposta coordinata delle autorità. Per questo motivo, sia la Russia che l’Ucraina stanno intensificando le verifiche di sicurezza e invitando gli utenti a controllare più fonti prima di reagire a qualsiasi notifica di emergenza.