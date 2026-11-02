Amitabh Bachchan ha salutato i fan da una struttura blindata, nonostante una minaccia di bomba e il clima di tensione generato da un recente tentativo di sparo a Tiger Shroff.

Da quarantadue anni l’attore Amitabh Bachchan, simbolo di Bollywood, accoglie i propri ammiratori ogni domenica davanti alla residenza Jalsa, situata a Juhu, Mumbai. Il rituale, soprannominato Sunday darshan, è diventato un appuntamento imperdibile per i fan, che si radunano per vedere il celebre volto e scattare una foto.

Minaccia di bomba e intervento della Mumbai Police

Il venerdì precedente, la polizia di Mumbai ha ricevuto un’email inviata a una scuola del complesso Bandar-Kurla (BKC) contenente una minaccia di bomba. L’avviso, che menzionava un possibile attacco, è stato immediatamente segnalato alle autorità, le quali hanno avviato un’indagine per stabilire se la Jalsa, la dimora di Amitabh, fosse tra i bersagli.

La Mumbai Police ha incrementato la sorveglianza nella zona, creando un cantiere di sicurezza attorno alla villa per evitare ogni rischio.

Indagini preliminari e risposte istituzionali

Finora, le forze dell’ordine non hanno divulgato dettagli sul mittente dell’e-mail né sul contenuto esatto del messaggio, ma hanno sottolineato la necessità di trattare ogni segnalazione con la massima serietà.

La procura ha inoltre chiesto la collaborazione di esperti forensi per analizzare le tracce digitali, mentre le autorità locali hanno intensificato i controlli nei pressi del complesso BKC.

Il saluto protetto da vetro antiproiettile

Nonostante la gravità dell’accaduto, Amitabh ha deciso di non cancellare l’appuntamento con i fan. Il 1° novembre, la tradizionale accoglienza è avvenuta dietro una struttura di vetro antiproiettile, installata temporaneamente nella zona esterna della proprietà. Il celebre attore, vestito con una camicia denim blu, ha salutato la folla attraverso il pannello blindato, mentre il figlio Abhishek Bachchan lo accompagnava costantemente, dimostrando la propria vicinanza e preoccupazione.

La sicurezza è stata ulteriormente rafforzata da un blocco di veicoli, postazioni di polizia armata e squadre cinofile che perlustrare il perimetro. I fan, seppur consapevoli della tensione, hanno applaudito e scattato foto, apprezzando il gesto di Amitabh che, nonostante le circostanze, ha mantenuto viva la tradizione.

Contesto di violenza nel mondo cinematografico

Il tentativo di bomba a Jalsa si inserisce in un periodo di tensioni per l’industria di Bollywood, che ha già registrato un episodio di sparatoria contro l’attore Tiger Shroff. L’attacco, avvenuto pochi giorni prima, ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei protagonisti del cinema indiano, spingendo le autorità a rivedere i protocolli di protezione per le star più note.

Parallelamente, Amitabh Bachchan ha aggiornato i propri fan sulla sua condizione di salute, ammettendo che ha ancora bisogno di ulteriore riposo dopo una lunga fase di recupero. In un post sul suo blog, l’attore ha scritto: “Yet more rest needed .. adjusting .. thinking and wondering .. the human body and its uniqueness”, sottolineando l’importanza di prendersi cura del proprio corpo anche quando la vita pubblica richiede costante presenza.