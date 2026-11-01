Il calendario di fine ottobre è stato segnato da una serie di sparatorie che hanno coinvolto diverse città statunitensi. In poche ore, gli sbarchi di pallottole hanno trasformato una notte di festa in un drammatico bilancio di morti e feriti, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante le celebrazioni di Halloween. I fatti, verificatisi tra il 31 ottobre e la notte successiva, hanno interessato quattro stati: Texas, Alabama, California, Delaware e Arkansas.

Deep Ellum, Dallas: tre attentati in trenta minuti

Nel cuore del quartiere Deep Ellum, a Dallas, Texas, sono state registrate tre esplosioni di violenza armata a distanza di circa trenta-sessanta minuti l’una dall’altra. Il capo della polizia locale, Daniel Comeaux, ha confermato che il bilancio complessivo ammonta a quattro morti e circa quindici feriti.

Alcune delle vittime si sono recate autonomamente agli ospedali, perciò il numero degli infortunati potrebbe ancora aumentare. Al momento non emergono collegamenti evidenti tra i tre episodi e le indagini continuano con arresti preliminari e numerosi interrogatori.

Indagini e prime ricostruzioni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato diverse armi e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti attraverso le testimonianze di testimoni oculari.

Le autorità non hanno ancora individuato un movente comune, ma le prime verifiche escludono una trama organizzata.

Legion Field, Birmingham: sparatoria dopo il Magic City Classic

Al termine del tradizionale match universitario “Magic City Classic”, disputato tra Alabama A&M University e Alabama State University, un focolaio di violenza ha colpito l’area di Legion Field a Birmingham, Alabama. Un giovane è stato ucciso, otto persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche. Il capo della polizia, Michael Pickett, ha definito l’accaduto “due atti di violenza insensati”. Il sindaco Randall Woodfin ha ribadito che nessuna rivalità o incomprensione può giustificare simili fatti durante una serata di festa.

Sospetti, armi e contesto

Un sospetto è stato fermato e interrogato; sul posto sono state recuperate più armi da fuoco. La zona, ancora popolata da venditori ambulanti e tifosi, è stata rapidamente sgomberata dalle autorità, che hanno sospeso ogni attività nelle immediate vicinanze dello stadio. Il portavoce della polizia, De’Rell Freeman, ha espresso gratitudine per il fatto che non siano state ferite altre persone.

Spirit Halloween, Fairfield: la notte dei costumi si tinge di rosso

Sabato 31 ottobre, nel negozio Spirit Halloween situato a Fairfield, California, un altro attentato ha provocato la morte di un cliente e sei feriti, tre dei quali in condizioni critiche. Il capo della polizia locale, Dan Marshall, ha confermato che i colpi sono stati sparati all’interno del locale, trasformando un punto di vendita di costumi in una scena di terrore. Le indagini sono ancora in corso e non è stato ancora accertato un movente.

Altri episodi: Newark (Delaware) e Fayetteville (Arkansas)

Nel frattempo, a Newark, Delaware, poco dopo le 23:10 di sabato, sei persone sono state colpite da proiettili nei pressi del campus dell’University of Delaware. Il tenente Greg D’Elia ha indicato che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale; la Main Street è rimasta chiusa per diverse ore mentre la polizia raccoglieva prove e pubblicava video dei cittadini in fuga.

All’alba di domenica, Fayetteville, Arkansas, ha registrato un nuovo episodio: sei persone ferite da una sparatoria scaturita da una lite. Nessun arresto è stato effettuato al momento della divulgazione del comunicato, ma le autorità stanno approfondendo le motivazioni dell’accaduto.

Le diverse località coinvolte mostrano come la violenza armata possa emergere in contesti differenti, dal quartiere artistico di Dallas a un centro commerciale californiano, passando per gli spalti di uno stadio universitario. Le indagini sono in corso in tutti i casi e le autorità hanno sottolineato l’importanza di una risposta rapida per limitare ulteriori tragedie.