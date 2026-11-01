Una donna ha partorito su un autobus. L'autista e i passeggeri l'hanno aiutata in questo momento così emozionante e magico.

Un viaggio in autobus si è trasformato in un momento indimenticabile a Bologna, dove una donna ha dato alla luce il suo bambino a bordo di un mezzo della linea 39. Grazie al pronto intervento della conducente, Niurka Roman, e alla collaborazione dei passeggeri, il parto si è concluso nel migliore dei modi: sia la mamma che il neonato stanno bene.

A raccontare quei momenti è stata la stessa autista, dipendente di Tper da tre anni, che si è trovata ad affrontare una situazione del tutto inaspettata, riuscendo a mantenere la calma e a prestare aiuto alla donna fino all’arrivo dei soccorsi.

Il parto a bordo dell’autobus diretto all’ospedale Maggiore

Tutto è iniziato quando un passeggero ha avvisato Niurka Roman che una donna a bordo si sentiva poco bene e che era incinta.

“All’improvviso un utente mi dice che una signora stava poco bene e che era incinta“, ha raccontato l’autista.

Intuendo che potessero essere iniziate le contrazioni, Roman ha chiesto al passeggero di aiutarla a respirare. La donna, che non parlava bene l’italiano, comunicava soprattutto attraverso i gesti.

A quel punto la conducente ha deciso di fermare il mezzo alla fermata dell’ospedale Maggiore.

Una scelta provvidenziale: proprio lì, infatti, il bambino è venuto al mondo.

L’aiuto dei passeggeri e l’arrivo dei soccorsi

Dopo la nascita, Roman ha avvolto il neonato in un pareo e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi dell’ospedale, intervenuti in pochi istanti. Le prime verifiche hanno confermato che sia la mamma sia il piccolo stavano bene.

L’autista ha ricordato con emozione la partecipazione dei passeggeri, che si sono mobilitati per aiutare la donna in un momento così delicato.

“È stato un momento molto bello ed emozionante perché è stato un bell’abbraccio di umanità per sostenere la donna“, ha raccontato Roman, spiegando che quanto accaduto resterà per sempre tra i suoi ricordi più belli.

Una storia a lieto fine, resa possibile dalla prontezza di una conducente e dalla solidarietà spontanea delle persone presenti a bordo.