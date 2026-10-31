Il 31 ottobre a Roma, Giuseppe Conte ha partecipato alla trasmissione “Accordi e Disaccordi” sul canale Nove, dove ha rivolto un messaggio diretto a Elly Schlein. Il dibattito ha avuto come protagonisti la questione del possibile inserimento di Matteo Renzi nella prossima coalizione governativa, una tematica che sta già dividiendo i ranghi del centro-sinistra.

Le osservazioni di Conte sul ruolo di Renzi nella coalizione

Durante l’intervista, Conte ha sostenuto che la pratica del veto personale – etichettare un politico come inaffidabile – non è costruttiva, perché trasforma un dibattito politico in una disputa privata, che finisce per indebolire tutti i membri della coalizione. Ha spiegato che, sebbene una parte del Partito Democratico, guidata da Schlein, abbia mostrato una forte coesione nel mantenere Renzi nel progetto, questo approccio non è privo di costi elettorali: “fa scendere il partito in termini di appeal” ha affermato, sottolineando il rischio di una perdita di consenso.

Il requisito di una legge sul conflitto di interessi

Il punto cardine del discorso di Conte è stato l’esigenza di introdurre una legge sul conflitto di interessi capace di regolare le attività imprenditoriali di chi occupa cariche pubbliche. Renzi, infatti, gestisce interessi commerciali a livello internazionale e, a detta di Conte, la sua presenza in governo deve essere subordinata all’adozione di regole trasparenti e vincolanti.

“Questo è un passaggio non negoziabile”, ha sottolineato, aggiungendo che la richiesta non riguarda soltanto Renzi, ma qualsiasi figura politica che possa influenzare le politiche pubbliche con interessi privati.

Il contesto elettorale: i dati di Youtrend

Parallelamente alle parole di Conte, gli ultimi risultati di Youtrend per SkyTg24 mostrano un panorama competitivo tra le forze politiche. La coalizione formata da PD, M5S, AVS, Italia Verde e altre liste registra il 44,0% di gradimento, mentre il centrodestra – costituito da FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud Chiama Nord – si attesta al 41,9%. Questi numeri indicano che, sebbene la coalizione di sinistra mantenga un leggero vantaggio, il margine è stretto e qualsiasi spaccatura interna potrebbe influire negativamente sull’esito delle prossime elezioni.

Nel corso dell’intervista, Conte ha inoltre avvertito Schlein che, nel caso in cui la leadership del PD dovesse emergere vincitrice dalle primarie, sarebbe necessario definire *in anticipo* la posizione di Renzi. “Se non lo faremo, il Movimento non potrà rimanere in alleanza”, ha dichiarato, ristabilendo il legame tra la coesione interna e la performance elettorale.

Il dibattito attuale ruota attorno a tre assi principali: la necessità di garanzie politiche per proteggere la credibilità del progetto progressista, la richiesta di una normativa sui conflitti d’interesse come condizione imprescindibile per l’ingresso di Renzi, e l’importanza di una strategia elettorale coesa per mantenere la leadership del centro-sinistra in una corsa serrata contro il centrodestra. Le settimane successive a questo intervento saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un compromesso accettabile per tutti gli attori coinvolti.