L’abitazione avvolta dalle fiamme e quel gesto di cura e protezione che solo chi ama davvero gli animali è in grado di compiere anche nelle situazioni più complicate, questo è quanto accaduto ad Avegno in Liguria dove una casa è stata avvolta dalle fiamme e chi ne era all’interno ha preferito mettere in salvo i propri amici a quattro zampe.

Morta per salvare i gatti dall’incendio, il rogo improvviso e la corsa all’interno

L’incendio è divampato all’interno della casa, la donna ed il marito sono riusciti ad uscirne ma qualcosa in lei non era pienamente soddisfacente.

Ha percepito il pericolo dei suoi gatti, ne aveva ben 20, e quindi come sospinta da uno spirito materno è tornata all’interno per provare a salvarli tutti.

Ne ha salvati 17 e 3 risultano dispersi. Un gesto che ha messo il cuore oltre l’ostacolo e la paura pur di non farli morire avvolti dalle fiamme.

Si tratta di un qualcosa di apparentemente irrazionale ma in realtà molto più lucido di quanto sembra perché testimonia come per alcune persone gli animali siano parte della loro vita, potenzialmente al pari di un figlio o forse anche di più, per il livello di amore profuso e per il ricambio incondizionato che offrono.

Gabriella Gellio è morta dopo aver salvato i suoi animali, il tetto le è crollato addosso

Gabriella Gellio, 67enne, era riuscita ad uscire dalla propria abitazione, salvandosi di fatto la vita ma il suo amore per i gatti, di razza Maine Coon – soprannominati “gatti giganti” che curava con tanto amore nel suo allevamento Wild Muzzle ha avuto il sopravvento.

Dopo averne salvati la gran parte la forza del fuoco ha avuto la meglio sul tetto della casa che, come riporta Leggo.it, è crollato su di lei.

I vigili del fuoco dopo essere entrati nell’abitazione hanno infatti trovato il corpo della donna privo di vita, potendone solamente constatare il decesso.