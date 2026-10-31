Il caso di Liliana Resinovich si sta avviando alle battute finali, almeno per quanto concernono le indagini che vedono come unico indagato il marito Sebastiano Visintin. L’uomo però in tutti questi anni di ricerche da parte degli investigatori ha sempre ammesso di non aver avuto nulla a che fare con la morte della moglie e che, al contrario, non avrebbe mai pensato lontanamente di poterla uccidere.

Liliana Resinovich, Quarto Grado fa emergere interessanti novità

Tra tutti i principali programmi che trattano true crime in televisione “Quarto Grado” ha parlato da subito della vicenda di Liliana Resinovich, facendo intervenire tutte le persone vicine alla donna a raccontare le loro versioni.

Naturalmente vi è stato anche Sebastiano Visintin, marito della donna, che ha sempre ammesso di non aver ucciso Liliana, anzi quel giorno si sarebbe trovato nella propria bottega ad affilare coltelli.

Una posizione ed un’alibi che lo hanno sempre fatto risultare innocente ed estraneo al delitto della sua amata.

Ora però che le indagini si stanno avvicinando al termine sono emerse novità relativa al suo ruolo nel delitto ed in particolare queste sono legate agli strumenti con cui riprendeva la propria vita quotidiana.

Il caso di Liliana Resinovich, la GoPro segreta di Sebastiano Visintin

A dare un pizzico di brio alla puntata è il racconto di un esperto informatico rispetto ai dispositivi utilizzati da Visintin per riprendersi durante la vita quotidiana.

Le immagini che egli riprendeva sono state fatte con una GoProHero9, l’unica che egli sosteneva di avere in possesso ma l’esperto spiega, portando anche una prova video, che Sebastiano era in possesso anche di un’altra telecamerina più vecchia, una Hero3, come riporta TGCom24.

Dalla Hero3 sarebbero stati rimossi oltre 10 minuti di girato, a testimonianza che Visintin fosse abbastanza abile a cancellare quello che non riteneva rilevante dei propri girati. La differenza tra la Hero9 e la Hero3 è notevole e non riguarda solo la qualità del girato.

Infatti il video prova è stato fatto dallo stesso Sebastiano nel negozio di articoli elettronici dove l’ha acquistata, lui tuttavia ha sempre spiegato di averle comprate ai mercatini e che anche il modello da dove proveniva il filmato mostrato durante la trasmissione potesse essere stato barattato.

Per chiudere il discorso infatti mostra all’inviata del programma altre due telecamerine, più recenti comprate due anni prima della morte di Liliana, ovvero nel 2019.