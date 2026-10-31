Il grande fratello Vip ha regalato una scena inaspettata nella quattordicesima puntata, quando la showgirl Carmen Di Pietro ha incontrato nuovamente Luigi Avagliano, soprannominato “l’olivaro”. Dopo più di quattro decenni, il duo si è ritrovato nella Casa, riaccendendo una scintilla che sembrava spenta dalla vita separata.

Il ricongiungimento, avvenuto il 19 ottobre, è stato accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dagli altri concorrenti.

Carmen, ormai sessantunenne, aveva più volte richiesto di trascorrere più tempo con il suo primo grande amore, e la produzione ha deciso di concederle l’opportunità di rivivere quei ricordi in un contesto intimo.

Il rincontro nella casa: come è avvenuto

Durante la chiusura della puntata, dopo le parole di saluto di Ilary Blasi, la telecamera ha seguito Carmen e Luigi verso una suite riservata.

I due hanno iniziato con i consueti convenevoli, ma non è mancata subito la cena romantica, preparata appositamente per l’occasione. La conversazione è tornata subito ai giorni trascorsi insieme: i tre anni di storia, le prime uscite in vespa, le chiacchierate al mercato di Salerno e i piccoli gesti che avevano reso speciale la loro giovane relazione.

La notte nella suite: baci, musiche anni ’70 e promessa

Una volta chiusi i corridoi della casa, nella suite è scattata la vera magia. Carmen, desiderosa di confermare lo stato civile di Luigi, ha chiesto se fosse ancora legato al matrimonio. L’uomo ha risposto di essere felicemente single, e subito la stanza ha guadagnato una temperatura emotiva in rapidissimo aumento. Gli autori hanno scelto brani degli anni ’70, come “E Tu” di Claudio Baglioni e “Anima Mia” dei Cugini di Campagna, per creare l’atmosfera giusta. Carmen si è sdraiata sulle ginocchia di Luigi, lo ha abbracciato e i baci non sono tardati ad arrivare, ripetuti e appassionati, tanto da essere notati dalla produzione.

Alle tre del mattino, poco prima che Luigi dovesse abbandonare la Casa, i due si sono scambiati una promessa: dopo la fine del reality si sarebbero rivisti “fuori”. Carmen ha poi confidato a Marina La Rosa i dettagli della serata, sottolineando la libertà di Luigi e la profondità dei ricordi che ancora lo legano a Salerno, al diploma e al ritorno nella sua città natale.

Il racconto di Carmen: ricordi d’infanzia e amore a Salerno

Carmen ha raccontato di essersi trasferita a Salerno a soli sei anni. A quattordici, incrociò per la prima volta Luigi al mercato, dove il giovane, con la sua voce roca, urlava “accattatevill le olive che sono buone”. Il ricordo di quella frase, dei baffi di Luigi e della vespa che ogni pomeriggio la portava in giro è rimasto indelebile nella sua memoria.

Il mercato, la vespa e i primi appuntamenti

Il primo fidanzato è stato descritto come alto, riccio, moro e venditore di olive. Le loro uscite comprendevano viaggi in vespa anche sotto la pioggia, primi baci dietro i giornali appoggiati ai finestrini di una Fiat 500. Carmen ha ricordato di aver vissuto quegli attimi con la consapevolezza che, nonostante la distanza successiva verso Roma per i provini, quel legame rimaneva un punto fermo della sua giovinezza.

Quando, dopo il diploma, Carmen ha cominciato a frequentare la capitale per inseguire la carriera televisiva, la relazione si è naturalmente affievolita. Nessuna ragione specifica è stata citata, ma il ritmo frenetico della vita a Roma ha gradualmente allontanato i due. Nonostante gli anni, Carmen ha continuato a tornare al mercato di Salerno, sperando di intravedere ancora il “cavaliere delle olive”.

Il 19 ottobre, dopo circa 45 anni, quel desiderio si è finalmente realizzato. L’incontro ha dimostrato che i sentimenti di gioventù possono riemergere con la stessa intensità di un tempo, fornendo al pubblico del Grande Fratello Vip una testimonianza di “amore over” capace di superare le dinamiche più recenti del gioco.