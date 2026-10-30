Sciopero, in 30mila occupano la tangenziale: orrore su Giorgia Meloni

Oggi, 30 ottobre 2026, è il giorno delle sciopero generale, con manifestazioni in tutta Italia. A Milano i manifestanti hanno bloccato la tangenziale, a Livorno Giorgia Meloni è stata ritratta a testa in giù.

Giornata difficile quella di oggi, venerdì 30 ottobre 2026, a causa dello sciopero generale, con manifestazioni in tutta Italia. A Milano, ma anche a Torino e Bologna, i manifestanti hanno bloccato le tangenziali, mentre a Livorno è polemica per come è stata raffigurata la premier Giorgia Meloni.

Sciopero, in 30mila occupano la tangenziale: situazioni difficile a Milano, Bologna e Torino

Oggi, venerdì 30 ottobre 2026, è il giorno dello sciopero generale promosso dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base), insieme ad altre sigle autonome (come SIAL Cobas, CLAP, ADL Cobas), contro carovita e riarmo. Cortei e manifestazioni in tutta Italia, con l’allerta sicurezza che è massima. A Milano, Bologna e Torino i manifestanti hanno bloccato le tangenziali.

All’ora di pranzo il corteo è entrato in Tangenziale Est a Milano, con i manifestanti che sono saliti a piedi dalle rampe d’accesso in fondo a via Palmanova sulle note di “Bella Ciao”. Non ci sono però state tensioni con le forze dell’ordine, che avevano schierato blindati e agenti in tenuta antisommossa all’imbocco. Sarebbero in circa 30mila.

Per precauzione, d’intesa con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, oltre alle aree di servizio Cascina Gobba Est e Ovest, è stato chiuso anche il tratto della Tangenziale Est compreso fra le uscite di Cologno Monzese Ovest e Milano Viale Forlanini in ambedue le carreggiate. Circolazione bloccata anche a Bologna, anche qui i manifestanti hanno bloccato la tangenziale. A Torino invece registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Sciopero: orrore su Giorgia Meloni

Cortei e manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre. Stando a quanto riporta Il Giornale, a Livorno sarebbe stata sventolata la foto della premier Giorgia Meloni a “testa in giù.” A Milano ci sarebbero state invece scritte sia contro la Meloni che contro Salvini, mentre a Napoli la foto della presidente del Consiglio sarebbe stata bruciata.