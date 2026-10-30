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“Se mi va bene faccio…”. Caso Garlasco, la frase choc di Sempio in diretta

“Se mi va bene faccio…”. Caso Garlasco, la frase choc di Sempio in diretta

Caso Garlasco, intervistato da un’inviata del programma di Rete 4, "E' sempre Cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, Andrea Sempio ha affrontato il tema dei filmati estratti dai dispositivi sequestrati.

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Il caso Garlasco continua ad attirare l’attenzione mediatica. In attesa di capire se ci sarà o meno il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi, lo stesso Sempio è stato intervistato da una inviata de “E’ sempre Cartabianca”. Ecco che cosa ha detto.

Caso Garlasco, la frase choc di Sempio in diretta Tv: “Se va bene faccio…”

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, è stato intervistato da una inviata del programma di Rete 4 “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer. Negli ultimi giorni, ricordiamo, sono stati diffusi alcuni video recuperati dai dispositivi sequestrati al 38enne nei quali parla da solo di sessualità, donne e violenza, arrivando anche sostenere che lo stupro possa essere una strategia riproduttiva.

Sempio ha contestato il modo in cui quelle registrazioni sarebbero state presentate, spiegando che i frammenti farebbero parte di discorsi più ampi: “In televisione stiamo sparando a salve, la parte vera è quella giuridica.” A quel punto la giornalista gli ha chiesto: “molti sottolineano un suo forte autocontrollo, lei ha sempre detto devo indossare una maschera”, E Sempio: “la maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall’attenzione mediatica, stiamo parlando di un omicidio, cioè parliamo di un ergastolo, si vede che se va male e domani io entro in carcere, se va bene riesco a fare 30 anni, i miei genitori ormai sono morti.

Basta tutto, finisci i tuoi giorni in carcere”.

Caso Garlasco, Angela Taccia sul possibile rinvio a giudizio per Sempio

Ancora non si sa se Andrea Sempio sarà o meno rinviato a giudizio. La sua avvocata, Angela Taccia, pensa che sia possibile che ci avvenga: “È molto probabile, ma siamo pronti come lo eravamo già dopo il primo 415 bis notificatoci a maggio e direi che forse è davvero ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale.” Alla fine il giornalista Marco Oliva ha sottolineato come questa nuova inchiesta possa portare a un processo ricco di incertezze.

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