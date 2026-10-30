Il caso Garlasco continua ad attirare l’attenzione mediatica. In attesa di capire se ci sarà o meno il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi, lo stesso Sempio è stato intervistato da una inviata de “E’ sempre Cartabianca”. Ecco che cosa ha detto.

Caso Garlasco, la frase choc di Sempio in diretta Tv: “Se va bene faccio…”

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, è stato intervistato da una inviata del programma di Rete 4 “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer. Negli ultimi giorni, ricordiamo, sono stati diffusi alcuni video recuperati dai dispositivi sequestrati al 38enne nei quali parla da solo di sessualità, donne e violenza, arrivando anche sostenere che lo stupro possa essere una strategia riproduttiva.

Sempio ha contestato il modo in cui quelle registrazioni sarebbero state presentate, spiegando che i frammenti farebbero parte di discorsi più ampi: “In televisione stiamo sparando a salve, la parte vera è quella giuridica.” A quel punto la giornalista gli ha chiesto: “molti sottolineano un suo forte autocontrollo, lei ha sempre detto devo indossare una maschera”, E Sempio: “la maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall’attenzione mediatica, stiamo parlando di un omicidio, cioè parliamo di un ergastolo, si vede che se va male e domani io entro in carcere, se va bene riesco a fare 30 anni, i miei genitori ormai sono morti.

Basta tutto, finisci i tuoi giorni in carcere”.

Caso Garlasco, Angela Taccia sul possibile rinvio a giudizio per Sempio

Ancora non si sa se Andrea Sempio sarà o meno rinviato a giudizio. La sua avvocata, Angela Taccia, pensa che sia possibile che ci avvenga: “È molto probabile, ma siamo pronti come lo eravamo già dopo il primo 415 bis notificatoci a maggio e direi che forse è davvero ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale.” Alla fine il giornalista Marco Oliva ha sottolineato come questa nuova inchiesta possa portare a un processo ricco di incertezze.