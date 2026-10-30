Negli ultimi mesi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati al centro di numerosi pettegolezzi: la coppia avrebbe smesso di convivere da diverse settimane e, nonostante la nascita del piccolo Kian all’inizio del 2025, le voci di una possibile rottura continuano a circolare. Nessuno dei due ha ancora rilasciato una conferma esplicita, ma i social e le dichiarazioni pubbliche hanno fornito spunti per comprendere la dinamica.

Le parole di Giulia Salemi sulla crisi di coppia

Durante la presentazione della seconda stagione di The Traitors Italia, Giulia ha risposto alle insinuazioni con una frase che ha fatto il giro del web: “Non sono stata tradita in amore, in amicizia sì”. Nella stessa intervista ha aggiunto che “ho pochissimi amici di cui mi fido davvero e non ho più voglia di allargare la cerchia”.

Questa distinzione tra sfera sentimentale e amicizia è stata interpretata come un tentativo di depistare le voci che parlavano di “una questione di corna”.

Il ruolo dei media e dei gossip blog

Portali di gossip avevano insinuato tradimenti, affermando che la rottura fosse legata a “affari di cuore clandestini”. Il portale gestito da Roberto D’Agostino aveva persino suggerito che fosse “solo una questione di corna”.

Tuttavia, Giulia ha ribadito che i problemi avrebbero riguardato esclusivamente rapporti di amicizia, non la relazione di coppia. Tale precisazione ha spostato l’attenzione da ipotesi sensazionalistiche a una più sobria analisi delle delusioni personali.

Pierpaolo Pretelli sui social e in TV

Parallelamente, Pierpaolo Pretelli ha continuato a curare la sua immagine digitale. Dopo aver iniziato una nuova attività di creator di contenuti culinari, Giulia ha continuato a mettere like ai suoi post Instagram dedicati alla cucina, segno di una certa cordialità residua. Anche sua madre, Fariba Tehrani, ha mostrato supporto con una serie di emoji applaudo durante l’intervento di Pretelli a La Vita in Diretta, indicando che i rapporti familiari sono rimasti intatti.

Segnali di un possibile distacco

Nonostante queste manifestazioni di rispetto, altri indizi suggeriscono una separazione più netta. L’esperto di gossip Amadeo Venza ha pubblicato su Instagram che la relazione è “giunta al termine” a seguito di “questioni estremamente serie e private”. Inoltre, Deianira Marzano ha segnalato che Pretelli ha rimosso tutte le foto e i riferimenti a Giulia dal suo profilo Instagram, un gesto che molti hanno interpretato come conferma del distacco.

Nel frattempo, Pretelli è diventato protagonista di Ballando con le Stelle, aumentando la visibilità personale e distogliendo l’attenzione dal gossip sulla vita privata. Giulia, da parte sua, ha dato il via alla promozione della sua partecipazione a The Traitors Italia, indossando un look provocante che ha catturato l’interesse dei fan.

Mentre le parole di Giulia cercano di chiarire che non ci siano tradimenti sentimentali, le azioni di Pierpaolo (cancellazione dei contenuti e nuove apparizioni televisive) fanno ipotizzare un allontanamento definitivo. Le dichiarazioni dei due protagonisti, i gesti sui social e le notizie dei programmi TV dipingono un quadro complesso, dove la privacy e la pressione mediatica si intrecciano.