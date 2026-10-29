Un camion con escavatore ha urtato un cavalcavia tra Baronissi e Salerno, facendo crollare una trave su un’auto. Un ferito e A2 chiusa in entrambe le direzioni.

Paura sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia provocando il crollo di una pesante trave su un’auto in transito. Un conducente è rimasto ferito e il tratto tra Baronissi e Salerno è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le verifiche.

A2 chiusa in entrambe le direzioni: i percorsi alternativi per gli automobilisti

Per consentire gli accertamenti sulla stabilità del cavalcavia e rimuovere gli elementi pericolanti, Anas ha disposto la chiusura temporanea dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e i soccorritori del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza al ferito e nella messa in sicurezza dell’area.

L’obiettivo è verificare le condizioni del viadotto e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Per limitare i disagi alla viabilità, sono stati indicati percorsi alternativi in base alla direzione di provenienza. Gli automobilisti diretti verso nord possono utilizzare l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, proseguendo in direzione Napoli. Chi viaggia verso sud deve invece percorrere l’A30 Caserta-Salerno, uscire allo svincolo di Mercato San Severino e continuare sulla viabilità ordinaria.

Lo stesso itinerario è consigliato ai veicoli provenienti da Avellino.

Incidente sull’A2, camion con escavatore urta cavalcavia: trave crolla su un’auto

Momenti di paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra gli svincoli di Baronissi e Salerno, dove un camion che trasportava un escavatore ha colpito un cavalcavia, provocando il distacco di una parte della struttura. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 6,100 e ha causato la caduta di numerosi detriti sulla carreggiata, tra cui una pesante trave in cemento finita su un’auto in transito. Il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Tgcom24, il mezzo da lavoro, trasportato su un carrellone, avrebbe urtato la parte inferiore del ponte con il lungo braccio dell’escavatore, probabilmente a causa dell’altezza superiore a quella consentita. In seguito all’urto, anche l’escavatore sarebbe finito sulla sede stradale, ostacolando ulteriormente il passaggio dei veicoli.