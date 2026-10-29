La quarta puntata di Amici 26 è stata registrata nei pomeriggi di ottobre e andrà in onda domenica 1 novembre su Canale 5. Come di consueto, il programma ha messo alla prova i talenti in più discipline, con nuovi elementi di tensione e qualche colpo di scena nella classifica. Di seguito trovi tutti i dettagli, le anticipazioni e gli spoiler più interessanti, così da non perderti nulla della serata.

Giudici esterni e ospite musicale: chi guiderà la sfida

Per la prova di canto è stato invitato a giudicare Gabry Ponte, noto produttore e DJ, mentre la gara di ballo avrà la supervisione di Giuseppe Giofrè, ex ballerino di Amici e affermato coreografo. Entrambi i professionisti porteranno il loro occhio di esperti e una critica costruttiva, elementi essenziali per il percorso dei giovani allievi.

Inoltre, la puntata sarà impreziosita dalla presenza di Giordana Angi come ospite musicale; la cantautrice arriverà direttamente dal tour con Sting per esibirsi con il brano “Piccole cose”.

Le prove di canto: vittorie, critiche e premi

La gara canora ha regalato risultati sorprendenti. Aura, allieva di Samurai Jay, ha conquistato il primo posto con una versione di “Je So Pazzo”.

Il suo interpreto ha mantenuto il blues originale di Pino Daniele, guadagnandosi l’apprezzamento della giuria e un kit per registrare le proprie canzoni. Saitta ha presentato “Another Love”, ricevendo elogio per la capacità di scrivere testi coinvolgenti. Il gruppo Jed ha interpretato “Se Bruciasse La Città”, dimostrando una sintonia notevole; il maestro Rudy Zerbi ha sottolineato il loro impegno in sala prove.

Tra le performance più originali, Kashmere ha proposto un medley che univa “Nastro Rosa” a “Disco Inferno”. Gabry Ponte ha apprezzato l’idea, sebbene Zerbi l’abbia giudicata poco coerente. Paulo ha cantato in spagnolo, ricevendo complimenti per il carisma ma con il consiglio di infondere più personalità nella sua interpretazione. Infine, Nicolò ha scelto “Feeling Good” di Michael Bublé; la sua intonazione è stata elogiata, ma gli è stato suggerito di aggiungere un elemento distintivo per emergere dal pubblico.

Le gare di ballo: dalla blindatura al volo per Parigi

Nel settore della danza, la protagonista è stata Charli, allieva di Ambra Angiolini, che si è esibita sulle note di “Guarana”. Nonostante la fascia sugli occhi, ha mantenuto un livello espressivo alto e ha vinto il premio di una giornata a Parigi con un coreografo di fama internazionale. Benedetta ha presentato un passo a due neoclassico con Francesco; la sua performance è stata apprezzata, sebbene Alessandra Celentano abbia segnalato qualche piccola imprecisione tecnica. Anna A., sotto la guida di Lorella Cuccarini, ha ballato un altro duetto con Simone Nolasco, mostrando buon potenziale ma con la necessità di migliorare l’interpretazione emotiva.

Gli scontri extra: pugilato, sfide immediate e la drammatica vicenda di Riccardo

Il programma non si è limitato a canto e danza. Gabriele ha affrontato una sfida di pugilato in tre round: ha vinto il primo, pareggiato il secondo e trionfato ancora nel terzo, mantenendo il suo banco. Parallelamente, Alessandra Celentano ha proposto una nuova regola: gli ultimi classificati nelle prove di canto e ballo dovranno affrontare una sfida immediata, con la possibilità di perdere il posto nella scuola. Tutti i responsabili artistici hanno accettato, tranne Amadeus. Così, Anna e Nicolò si sono trovati a competere; entrambi hanno superato la prova e hanno conservato il loro banco.

Il caso più delicato riguarda Riccardo, l’ultimo in classifica della squadra di Lorella Cuccarini. Dopo un’esibizione valutata insufficientemente da Cuccarini e da Celentano, la sua maglia è rimasta sospesa. Maria De Filippi ha mostrato un video delle prove in cui Celentano ha progressivamente intensificato le critiche, definendolo “maluccio”, “peggio di prima” e infine “un disastro”. Riccardo, a sua volta, ha risposto in modo poco rispettoso, riferendosi a Celentano con la formula “quella” e lamentandosi per l’eccessiva enumerazione delle sue mancanze. La decisione finale sull’eliminazione arriverà nella trasmissione di domenica.