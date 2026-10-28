Ornella Muti e la topline: la discussione che ha diviso Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Durante la 21ª edizione di Ballando con le stelle, trasmessa il 24 ottobre su Rai 1, una questione apparentemente tecnica ha scatenato un acceso dibattito tra i protagonisti del programma. La topline, termine tecnico che indica la linea di movimento della parte superiore del corpo nella coreografia, è passata da elemento di allenamento a vero e proprio campo di battaglia mediatico.

La discussione sulla “topline” nella puntata di Ballando con le stelle

Nel corso della puntata, la conduttrice milly carlucci ha chiesto a Ornella Muti se avesse ormai acquisito la topline dopo le indicazioni ricevute dalla giuria. La risposta dell’attrice è stata un breve Pas encore, francese per “non ancora”, accompagnato da un gesto di spostamento dei capelli sul collo.

Giancarlo De Andreis, storico autore del format, ha provato a sollevare la questione chiedendo se volesse vedere i balli dell’anno precedente di Pasquale La Rocca per confrontare le due linee. Muti ha declinato, affermando di voler “fare il proprio” e di non volersi confrontare con gli altri concorrenti.

Le dichiarazioni di Ornella Muti e la reazione di Pasquale La Rocca

In collegamento, Pasquale La Rocca ha assunto la piena responsabilità della presunta mancanza di topline, spiegando che la sua era “una linea unica, non replicabile in poche ore”. Ha precisato che la perfezione di quel movimento richiede “anni di allenamento” e non può essere ottenuta in 48 ore. La Muti ha poi ribattuto, sostenendo che ridurre così il valore del lavoro della giuria avrebbe “togliere valore a tutto lo studio che fanno loro”. Ha concluso con una battuta: “L’ho fatta la topline e manco sapevo che cosa fosse”, accentuando la sua inesperienza sul tema.

Le ulteriori tensioni tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sui social

Parallelamente al dibattito in studio, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca si sono scambiati frecciatine su Instagram, alimentando un clima di antagonismo che ha rapidamente invaso i commenti dei fan. La discussione è stata riepilogata in un tweet virale che mostrava la frase “Ballando con le stelle” accompagnata dall’immagine dei due protagonisti in contrasto. Il pubblico ha reagito con migliaia di commenti, molti dei quali hanno preso posizione a favore di una delle due parti, trasformando la topline in un vero e proprio hashtag di tendenza.

Nel frattempo, Giancarlo De Andreis e Milly Carlucci hanno cercato di depistare la questione, descrivendo l’episodio come un “nuovo Pasquale La Rocca”, più rilassato e sorridente. Carlucci ha sottolineato di non aver “fatto nulla” di specifico e di aver percepito La Rocca come una figura accogliente, simplice e rigorosa, mantenendo la linea di rispetto verso le scelte artistiche dei concorrenti.

Il video completo dell’episodio di “Ballando Segreto”, dove è emersa la discussione sulla topline, è disponibile su RaiPlay. Gli spettatori possono rivivere il momento in cui la conduttrice ha chiesto a Ornella se avesse imparato la linea e osservare le reazioni degli altri protagonisti, comprese le dichiarazioni di De Andreis e la risposta di La Rocca sul lungo percorso di allenamento necessario.

Al di là della polemica, la quarta puntata della 21ª edizione ha anche presentato due ospiti speciali, Bianca Guaccero e Federica Nargi, che hanno ballato con la Paolo Belli Big Band diretta da Luigi Saccà. La giuria, presieduta da Carolyn Smith e composta da Barbara d’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ha valutato le performance dei tredici accoppiamenti, tra cui quello di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, che ha raccolto l’attenzione più accesa del pubblico.