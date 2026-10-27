Dimentica di essere in diretta: scivolone per Mario Giordano

Un imprevisto in diretta ha messo in difficoltà Mario Giordano durante la puntata di Fuori dal Coro del 25 ottobre su Rete 4. Il conduttore ha chiesto di ripetere il lancio di un servizio su Youssef Siher, innescando un breve blackout che ha coinvolto anche la regia. L’episodio è avvenuto mentre l’attenzione era puntata sul caso del trentenne attivista pro Palestina, fermato e accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo.

Youssef Siher, udienza a San Vittore: la Procura chiede che resti in carcere

Il servizio era dedicato a Youssef Siher, trentenne ricercatore e attivista pro Palestina, ritenuto dagli inquirenti l’amministratore della pagina Instagram e della chat Telegram del Movimento 17 ottobre, nato dopo gli scontri e le devastazioni avvenuti a Milano. Proprio la gestione dei canali social è al centro dell’inchiesta: il giovane è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Oggi, martedì 27 ottobre, nel carcere milanese di San Vittore, si è svolta l’udienza di convalida del fermo. Secondo quanto riferito da Repubblica, Siher avrebbe scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti alla gip.

La Procura di Milano avrebbe chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere, indicando il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione dei reati contestati.

Di diverso avviso i legali del trentenne, che hanno contestato le accuse e respinto l’ipotesi di condotte penalmente rilevanti. «Non c’è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze», ha dichiarato l’avvocato Benedetto Ciccarone, come riportato da Repubblica. La decisione sulla posizione dell’indagato spetta ora alla giudice, chiamata a valutare gli elementi presentati dall’accusa e le argomentazioni della difesa.

Mario Giordano, imprevisto in diretta a Fuori dal Coro: il servizio su Youssef Siher

Un momento di difficoltà in diretta televisiva ha coinvolto Mario Giordano durante la puntata di Fuori dal Coro trasmessa domenica 25 ottobre su Rete 4. Intorno alle 23, il conduttore stava per introdurre un servizio dedicato a Youssef Siher, ma un’esitazione lo ha costretto a interrompere il discorso e a rivolgersi alla squadra tecnica. «No, scusate, rifacciamo, abbiate pazienza», ha detto davanti alle telecamere, dimenticando per un istante di essere in diretta. La richiesta di ripetere il lancio ha dato origine a un fuori programma che ha coinvolto anche la regia, incapace di gestire immediatamente la situazione senza interrompere la trasmissione.

Il servizio è partito regolarmente, ma è rimasto in onda soltanto per pochi secondi. Le immagini sono tornate in studio prima che lo schermo diventasse completamente nero, lasciando per un breve momento i telespettatori senza il normale flusso video. Il disguido si è risolto rapidamente: una volta ripristinata la trasmissione, Giordano ha ripresentato il filmato, questa volta senza ulteriori esitazioni. La puntata è quindi proseguita senza altre interruzioni segnalate.

Problemi tecnici durante #FuoriDalCoro intorno alle 22:55 di stasera https://t.co/qTTyc47fmn — antonioulix (gf/sanremo/esc) 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@antonioulix) October 25, 2026