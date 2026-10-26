Lite in Tv tra Massimo Giletti e Fedez, col rapper che è stato intercettato da un inviato de "Lo Stato delle Cose" e ha subito attaccato duramente il conduttore.

Lite in Tv tra Massimo Giletti e Fedez, il quale è stato intercettato da un inviato de “Lo Stato delle Cose” al fine di chiedergli del botta e risposta con Marracash. Il rapper invece ha attaccato direttamente Giletti.

Fedez-Giletti, è lite in Tv: “Si faccia esame di coscienza”

Scintille a “Lo Stato delle Cose“, programma condotto su Rai 3 da Massimo Giletti.

Un inviato infatti era riuscito a intercettare Fedez con l’obiettivo di avere delucidazioni circa il botta e riposta con Marracash sulla violenza dei maranza del 17-18 ottobre scorsi a Milano. Fedez però non ha risposto alle domande dell’inviato, ma ha attaccato direttamente Giletti: “Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia.

Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me è impossibile interloquire non con te, ma con il programma su cui atterra questo servizio.

” Parole molto dure da parte del rapper nei confronti di Giletti, il quale ha deciso di rispondere direttamente sui social e non solo. I dettagli.

Fedez-Giletti, è lite in Tv: la replica del conduttore

Dopo le accuse rivolte da Fedez a Massimo Giletti, il conduttore ha replicato pubblicando ieri sui social una rapida risposta dando poi appuntamento a questa sera: ““Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera.” Cosa succederà dunque nella puntata di questa sera, lunedì 26 ottobre 2026 de “Lo Stato delle Cose”? Ci sarà la replica alle accuse più dettagliata da parte di Giletti? Ci sarà un confronto tra lui e il rapper? Al momento non si sa, appuntamento quindi a questa sera su Rai 3. Sui social intanto, come sempre accade, è già scoppiata la polemica.