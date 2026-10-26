Il nuovo volume Strani Animali e altre storie è il frutto di un progetto editoriale nato dall’iniziativa dell’associazione Alimenta l’Amore ETS in collaborazione con Coop Lombardia. Inserito nella collana Segni e Storie, il libro raccoglie storie e illustrazioni che hanno un duplice scopo: stimolare l’immaginazione dei più piccoli e sostenere la ricerca oncologica pediatrica in Italia.

Presentazione a Teatro Elfo Puccini il 24 ottobre 2026

Il 24 ottobre, alle ore 18:30, il Teatro Elfo Puccini di Milano ha ospitato la presentazione ufficiale del volume. L’evento, svoltosi nella sala Fassbinder, ha coinvolto personalità istituzionali e culturali, tra cui la vice sindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo, la garante per i diritti dell’infanzia Susanna Mantovani, il responsabile delle politiche sociali e comunicazione di Coop Lombardia Bruno Ceccarelli, la curatrice del libro e presidente di Alimenta l’Amore Silvia Amodio, l’illustratrice Anna Ciammitti e la giornalista Adelaide Barigozzi, che ha moderato il dibattito.

Interventi istituzionali e testimonianze

Durante la serata, i relatori hanno evidenziato l’importanza di un libro solidale come veicolo di sensibilizzazione e di sostegno pratico. Anna Scavuzzo ha sottolineato il ruolo del Comune nel promuovere iniziative a favore dei bambini, mentre Susanna Mantovani ha ricordato che il rispetto dei diritti dell’infanzia include anche l’accesso a cure adeguate.

Il discorso di Bruno Ceccarelli ha ribadito l’impegno di Coop Lombardia a devolvere il 100 % del prezzo di copertina alla Fondazione Soleterre per i progetti di oncologia pediatrica.

Il concept creativo: disegni dei bambini e 20 tavole illustrate

Il percorso creativo parte da un laboratorio svolto al Castello Sforzesco, dove bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni hanno realizzato schizzi liberi. L’illustratrice Anna Ciammitti ha poi dialogato con questi piccoli autori, fondendo il suo stile con le linee dei bambini e creando venti tavole originali. Queste illustrazioni hanno ispirato undici autori, che hanno scritto brevi racconti partendo dalle immagini, generando un vero e proprio incrocio tra disegno e letteratura per l’infanzia.

Processo di selezione e realizzazione

Silvia Amodio, ideatrice della collana, ha coordinato l’intera operazione, curando la selezione delle tavole più evocative e scegliendo gli scrittori che meglio avrebbero potuto trasformarle in narrazioni. Il risultato è una raccolta di venti storie, ognuna accompagnata da un’illustrazione che conserva l’autenticità del gesto infantile, celebrando al contempo la capacità dei più piccoli di ispirare creatività adulta.

Impatto solidale: tutti i 7,50 euro devoluti a Soleterre

Il volume è stato reso disponibile in tutti i punti vendita Coop della Lombardia a partire dal 24 ottobre, al prezzo di 7,50 euro per copia. Come dichiarato da Bruno Ceccarelli, «tutti i 7,50 euro per ogni singola copia andranno a finanziare i progetti di oncologia pediatrica della Fondazione Soleterre». La scelta di destinare il 100 % del prezzo di copertina a una causa benefica rende il libro unico nel suo genere, trasformando l’acquisto in un gesto concreto di solidarietà.

Destinazione dei fondi

La Fondazione Soleterre, attraverso la sua Onlus, canalizza le risorse raccolte verso centri di cura, supporto psicologico e ricerca clinica per i bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Ogni copia venduta rappresenta, quindi, un contributo diretto a progetti che mirano a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e a sviluppare nuove terapie contro il cancro infantile.

In sintesi, Strani Animali e altre storie è più di una semplice pubblicazione: è un ponte tra l’immaginazione dei bambini, la cultura editoriale e la lotta contro una delle malattie più devastanti dell’infanzia. La presentazione a Milano ha messo in luce la forza di una comunità che, grazie a Coop Lombardia, Alimenta l’Amore e Soleterre, trasforma le parole e le immagini in speranza concreta.