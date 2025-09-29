Libri di settembre 2025: nuovi acquisti

Il mese di settembre non significa soltanto lavoro e scuola ma anche l’arrivo di tanti libri pronti a popolare gli scaffali di libri e di librerie. Qui scopriamo quali novità ci attendono da leggere per scoprire nuove storie e personaggi che catturano il cuore.

Libri di settembre 2025

Con le vacanze terminate, è tempo di tornare nei ranghi e alla solita routine.

Una routine che riguarda anche i libri con tantissime uscite del mese di settembre. In questo mese infatti le biblioteche e le librerie rifanno il look agli scaffali inserendo nuovi titoli che ci terranno compagnia nei mesi a seguire.

Ritrovare gli autori che si sono amati con queste nuove storie sicuramente aiuta a riprendere in mano la propria routine e anche ad affidare tempo alla scopert di scrittori e di scrittrici che impareremo ad amare o che fanno già parte dei nostri autori del cuore.

Il mese di settembre poi è sempre l’ideale per conoscere e incontrare nuovi lettori non solo tra le pagine dei libri, ma anche dal vivo, considerando i tanti festival letterari che hanno luogo in questo periodo, come quello di Mantova che apre i battenti proprio nei primi giorni del mese prossimo.

Come al solito, si raccomanda di tenere d’occhio le case editrici sui social o con le relative newsletter in modo da tenersi informati su quali autori accompagneranno le nostre serate autunnali e non solo.

Libri di settembre 2025: quali aspettare

come si diceva, il mese di settembre è davvero ricco di nuovi autori ma anche di tante riconferme che abbracciano i generi più disparati di libri in modo da accontentare ogni possibile lettore. Partiamo proprio con i primi giorni del mese in quanto il 2 settembre arriva il nuovissimo libro di Elisabeth Strout, scrittrice molto amata che sicuramente conttinuerà a tenerci compagnia.

Per quanto riguarda il genere thriller non mancano i libri di Dan Brown e di Angela Marsons ambientato nei paesi del Nord Europa. Non manca poi il genere fantasy con Lauren Roberts e Francesca Tamburini in uscita il 9 settembre per chi ama perdersi tra queste storie.

Non mancano poi i libri di Cecilia Sala, i figli dell’odio dove la celebre giornalista e autrice di podcast analizza quanto sta accadendo in Medio Oriente con le storie che ha incontrato e incrociato lungo il suo percorso. Si cita poi il nuovo libro di Paul Murray e di Mariana Enriquez o anche Irene Solà che arriva il 10.

Libri di settembre 2025: dove ordinare

Per le offerte e le promozioni Amazon è l’e-commerce dove ordinare e dove cliccando la foto si legge la trama del libro. Qui sotto una classifica con i tre libri di prossima uscita che piaceranno a molti accompagnati da una piccola sinossi di ciascun titolo.

1)Elisabeth Strout, Raccontami tutto

In questo libro si trovano due personaggi che i lettori della Strout conoscono bene, ovvero Lucy Barton e Olive Kitteridge. Due donne, ma anche varie storie che si accavvalano e uniscono fondendosi.

2)Camila José Villada, Scene da una domesticazione

In uscita il 3 settembre, è la storia di due personaggi, lei attrice lui avvocato che rifuggono nella vita borghesedove troveranno complessità e difficoltà.

3)Dan Brown, L’ultimo segreto

Ritroviamo la figura di Robert Langdon, ambientato a Praga, che deve affrontare nuove insidie come labirinti sotterranei, grandi città. Un thriller come l’autore ha abituato i tanti lettori.

Oltre a questi libri, non manca il genere fantasy che tanto successo sta ottenendo.