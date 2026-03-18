Alfredo Vassalluzzo: osservare, insegnare, scrivere.

Tra le nuove voci della narrativa italiana contemporanea, Alfredo Vassalluzzo rappresenta una figura particolare: quella di uno scrittore che nasce prima di tutto dall’esperienza dell’insegnamento e dall’osservazione quotidiana delle persone. Prima ancora che autore, Vassalluzzo è infatti un insegnante di italiano e storia, abituato per mestiere a lavorare con le parole, con i testi e con le storie degli altri.

Il rapporto con la letteratura per Alfredo Vassalluzzo non è soltanto quello dello scrittore, ma anche quello del lettore e del docente. Nelle aule scolastiche la letteratura diventa uno strumento per interrogare la realtà, per discutere di libertà, responsabilità, identità. È proprio questo contatto costante con i libri e con gli studenti ad aver contribuito nel tempo a maturare l’idea di una scrittura personale.

Per Vassalluzzo la scrittura nasce da una tensione tra osservazione e riflessione. Il suo sguardo si concentra spesso sulle situazioni in cui le persone si trovano costrette a ridefinire la propria identità: momenti di crisi, cambiamenti improvvisi, passaggi di vita in cui le certezze sembrano vacillare. In queste zone di confine tra stabilità e trasformazione l’autore individua un terreno fertile per il racconto.

Un altro elemento che caratterizza il percorso di Alfredo Vassalluzzo è l’attenzione alla dimensione etica della narrazione. Nei suoi testi la letteratura non è soltanto esercizio stilistico, ma anche un modo per interrogarsi sul significato delle scelte individuali e sulle conseguenze delle azioni. I personaggi che popolano le sue storie sono spesso posti di fronte a dilemmi morali o a situazioni che mettono alla prova la loro idea di libertà.

Accanto all’attività di scrittore e insegnante, Alfredo Vassalluzzo si muove anche nel campo della riflessione culturale, partecipando al dibattito sul ruolo della scuola, della letteratura e della cultura nella società contemporanea. In questo senso la sua figura si colloca a metà strada tra quella dell’autore e quella dell’intellettuale impegnato nell’osservazione dei fenomeni sociali.

Il percorso di Alfredo Vassalluzzo suggerisce una visione della scrittura come prolungamento naturale dell’esperienza. Non una fuga dalla realtà, ma piuttosto un modo per comprenderla meglio. Nei suoi progetti narrativi l’esperienza quotidiana diventa il punto di partenza per storie che cercano di restituire la complessità delle relazioni umane.

In un momento in cui la narrativa italiana appare sempre più attraversata da contaminazioni tra esperienza personale e costruzione letteraria, Alfredo Vassalluzzo si inserisce come una voce che prova a unire queste due dimensioni: la concretezza della vita reale e la ricerca di una forma narrativa capace di raccontarla.