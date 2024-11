Con il Natale ormai alle porte scatta la ricerca del regalo giusto. I libri, per chi ama leggere e sa apprezzarli, sono sempre un dono gradito. Ma quale regalare tra le tante uscite letterarie? Qui forniamo una panoramica di quali sono i romanzi maggiormente avvincenti.

Libri da regalare a Natale

Sebbene al periodo natalizio manca ancora un po’ di tempo, più di un mese per l’esattezza, bisogna cominciare a stilare una lista di alcuni doni da fare a parenti e amici. Gli appassionati di lettura saranno molto contenti di ricevere libri come regalo natalizio. Regalare un libro è sicuramente un dono molto apprezzato soprattutto se si conoscono i gusti del destinatario.

Per quanto sia piacevole un dono del genere, può risultare anche molto difficile dal momento che si rischia di optare per copie dello stesso volume oppure per un genere che il destinatario non apprezza particolarmente. Sapere cosa ama leggere è sicuramente un ottimo spunto per capire cosa regalare.

Leggere fa bene, sprigiona dei benefici e aiuta sicuramente a migliorare il rapporto con la scrittura. Per questa ragione, regalare dei libri può essere sicuramente un dono particolarmente apprezzato e soprattutto gradito.

La lettura poi è un momento di totale solitudine quindi un dono del genere risulta ancor più desiderato e voluto. Si può poi spaziare tra diversi generi in modo da accontentare i gusti di vari lettori e lettrici.

Libri da regalare a Natale: generi

Come detto, sono davvero tanti i generi di libri tra cui spaziare per poter regalare ad amici, parenti o familiari che amano la lettura. Gli amanti del genere thriller sicuramente adoreranno leggere le storie di autori quali Carrisi con La casa dei silenzi oppure Patterson o ancora Connelly oppure Lee Child.

Non mancano poi storie di tematiche attuali come per esempio il femminicidio con Cara Giulia di Gino Cecchettin sulla scomparsa dell’amata figlia. Ci sono poi storie attuali quali il conflitto medio orientale rappresentato molto bene da Ilan Pappè oppure francesca mannocchi.

Chi invece adora autori già conosciuti come per esempio Murakami sicuramente non può perdersi L’ultimo libro dell’autore dal titolo le città incerte con una storia che sicuramente catturerà l’attenzione di tutti i punto

Sono poi tanti i libri che regalano storie su rapporto tra fratelli come intermezzo di Sally Rooney o ancora l’ultimo libro di alessia gazzola che porta i suoi lettori alla scoperta di una protagonista diversa dal solito. Non mancano poi i romanzi di antonio manzini oppure le storie illustrate di zero calcare.

Libri da regalare a Natale: proposte

Per il Natale sono diverse le proposte letterarie disponibili sul sito di amazon dove e’ possibile leggere la trama di ognuno di questi libri. Qui sotto una breve classifica riguardo i tre libri da regalare durante il periodo natalizio per ogni genere di lettore.

1)Antonio Manzini, Il passato è un morto senza cadavere

In questa nuova indagine, il lettore ritorna a scoprire il personaggio di Rocco Schiavone in una versione più umana. Un modo per apprezzare ancora di più questo personaggio che tanta successo ha ottenuto.

2)Michael Connelly, L’attesa

Un coldcase che sicuramente terrà incollati alle pagine i molti lettori di questo scrittore che torna con due personaggi amati quali ballard e bosch alla ricerca di nuove indagini e indizi da risolvere.

3)Danielle Steel, La famiglia Whittier

Una saga familiare dove 2 persone rimangono vittime di una valanga. I componenti devono far luce su questo lutto e anche sul rapporti fra ognuno di loro. La scrittrice torna a raccontare una storia di sentimenti familiari e non solo.

Tra le tante novità e libri da regalare a natale, non mancano quelli dedicati ai bambini.