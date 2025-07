Temptation Island è tornato. E come sempre, il viaggio nei sentimenti si annuncia intenso. Sta per cominciare: poche ore, e la prima puntata illuminerà lo schermo di Canale 5. La domanda è: Temptation Island a che ora va in onda stasera? Giovedì 3 luglio, ore 21.30 circa, appuntamento fisso. Filippo Bisciglia, ormai un veterano e volto familiare, guiderà ancora una volta coppie in bilico tra amore e tentazione.

Un’estate con Temptation Island: a che ora stasera e cosa aspettarsi

Ci siamo, l’estate 2025 apre con un reality che non tradisce mai le aspettative, Temptation Island. Sei coppie, separate, catapultate in un villaggio da sogno dove il sole bacia il mare e la tensione è palpabile. Ogni giorno un passo, tra sguardi, dubbi, sorprese. Non è mai facile capire se si resiste o si cede. Chi uscirà mano nella mano? Chi invece scoprirà di dover prendere un’altra strada?

Il programma non è cambiato nel format: 21 giorni di convivenza separata, con tentatori e tentatrici a metterle alla prova. Ma la location nuova, in Calabria, aggiunge quel tocco in più, un’ambientazione fresca per storie vecchie e nuove. Le emozioni, quelle vere, sono al centro, tra confessionali, falò e quei momenti che spezzano il fiato. Scopriamo insieme a che ora va in onda Temptation Island.

Dove e quando rivedere Temptation Island: le repliche e la programmazione

Ok, ma se stasera non riesci a vederla, niente panico. Il reality va in onda il giovedì sera, sempre verso le 21.30 su Canale 5. La stagione durerà probabilmente sei puntate, anche se qualche sorpresa nel palinsesto non è esclusa. Magari doppie serate per chiudere tutto a fine luglio, ma resta tutto da confermare.

Per chi perde la diretta, la replica è garantita. Il giorno dopo, su LA5 (canale 30 digitale terrestre) dalle 21.10 circa, c’è la possibilità di recuperare. E poi, ovviamente, la comodità dello streaming: WittyTv e Mediaset Infinity mettono a disposizione puntate intere o spezzoni per rivedere tutto, o solo quel momento che ti ha fatto saltare dalla sedia.

In fondo, Temptation Island è un po’ la colonna sonora dell’estate. Ti aspetta, pronta a mettere alla prova i sentimenti più forti, quelli che a volte non si dicono, o si scoprono soltanto guardando in faccia la verità. Stasera, alle 21.30, parte la sfida. Pronto?