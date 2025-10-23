Libri di Halloween: cosa leggere nella notte più paurosa

Con la festa di Halloween che si avvicina molti pensano non solo ai travestimenti con cui mascherarsi ma anche alle letture per approcciarsi a questa giornata. Considerando che fa rima con paura e inquietudine, qui abbiamo selezionato alcuni libri di Halloween da leggere per l’occasione sperando di incutere un po’ di timore nei lettori.

Libri di Halloween

La notte di Halloween è da sempre sinonimo di travestimenti ma anche di incubi e di letture stregonesche. Gli amanti della lettura sanno molto bene che sono diversi i libri di Halloween da poter leggere per approcciarsi a questa festa e quindi vivere momenti di terrore e di panico.

Non è necessario attendere la sera del 31 ottobre per leggere libri del genere e avventurarsi nel mondo della tensione o del mistero. Questa festa può essere una buona scusa per avvicinarsi al genere anche grazie ai tanti libri e alle letture che si possono fare.

I libri di Halloween permettono anche di stimolare l’immaginazione e far crescere ulteriormente le proprie paure. Alcuni romanzi riescono a costruire bene questo mondo e quindi a far provare nel lettore sentimenti di paura e di tensione.

Libri di Halloween: consigli

Tra i libri di Halloween, quindi con la paura e l’inquietudine che sono i temi portanti, si trovano diversi titoli e generi. Sono libri che ognuno conosce e apprezza. Verso la fine del mese usciranno ben due titoli: uno di Bardugo e l’altro di R.F.Kuang proprio su questa tematica.

Accanto a questi due autori, si possono citare i classici quali Poe con I racconti del terrore. Si tratta di una vera e propria raccolta di racconti che trattano di tematiche inerenti questo periodo, quindi la paura, la morte, la follia ma anche la tensione. Si cita anche Frankenstein di Mary Shelley, un classico del genere.

Tra i libri di Halloween da leggere nel periodo citiamo anche il re indiscusso di queste storie, ovvero Stephen King con opere come Shining o Doctor Sleep che è il seguito di uno dei suoi capolavori. Non mancano poi, sempre di King, It o anche Dracula di Bram Stoker, tra i cult.

Si cita anche Shirley Jackson con Abbiamo sempre vissuto nel castello o Licia Troisi con diverse storie ambientate in quel mondo di paura e di tanta tensione. Tra i classici anche Giro di vite di Henry James o Carmilla di Le Fanu sulla figura di un vampiro donna.

Libri di Halloween: Amazon

Qui sotto abbiamo selezionato i tre libri di Halloween per una notte di brividi scelti tra i più caratteristici del periodo con una piccola trama di ogni romanzo. 1)Leigh Bardugo, La parata degli invisibili

Leigh Bardugo torna in libreria il 21 ottobre con una storia che è pronta a terrorizzare e anche a far felici i lettori. Nel quartiere si prepara a festeggiare Halloween preparando la lista degli invitati ma questo è anche il giorno del ritorno dei morti.

2)R.F.Kuang, Katabasi

In uscita in concomitanza con Halloween, è ambientato nel mondo della magia con la protagonista Alice Law che sogna di farne parte. Una storia che mescola i racconti di Orfeo e Dante ma anche l’inferno per svelare quanto succede e trovare una soluzione.

3)Shirley Jackson, Abbiamo sempre vissuto nel castello

La scrittrice parla di un pranzo con i familiari che purtroppo sono morti un paio di anni fa. Un racconto perturbante dai tratti e toni stregoneschi in perfetto stile di Halloween.

