Halloween: come decorare a tema la nostra casa

Halloween è alle porte e noi siamo già pronti ad acquistare le decorazioni per la casa più belle. Vediamo come sceglierle.

Halloween è una festa antichissima, che si diffonde nel mondo grazie ai Celti, un insieme di popoli indoeuropei, noti per le loro abilità di lavorare il metallo e le loro credenze religiose uniche. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come decorare la nostra casa e renderla spaventosa per tutti i nostri ospiti.

Le origini di Halloween

Le origini di Halloween sono lontanissime e legate al culto di Samhain, durante il quale i Celti credevano che il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti cadesse, consentendo agli spiriti di tornare e vagare sulla Terra. Durante la celebrazione, il popolo era solito indossare dei costumi per scacciare gli spiriti davanti ad un falò, intagliare delle zucche ed offrire del cibo come protezione per le loro case.

A seguito della conquista, i Romani influenzarono questa festa con le loro tradizioni e, con l’avvento del Cristianesimo, la Chiesa fissò al Primo di Novembre la Festa di Ognissanti, o All Hallow’s Day, e al 31 di ottobre la sua vigilia, o All Hallow’s Day Eve, che in seguito divenne Halloween. Con i flussi migratori di Scozia e Irlanda, Halloween arrivò anche negli Stati Uniti, dove si evolse ulteriormente per diventare la festa che noi tutti conosciamo oggi.

Halloween: come decorare la casa

Considerata la sua origine, Halloween è l’occasione perfetta per trasformare la nostra casa in un luogo misterioso e affascinante, con un’atmosfera tanto accogliente quanto spettrale, con decorazioni, sia da interno che da esterno, per accogliere tutti i nostri ospiti.

Decorare l’interno della nostra casa non è difficile, ma è necessaria tanta creatività. Se avete dei figli, potreste divertirvi insieme a loro ad intagliare delle zucche, posizionare al loro interno delle candele o delle lampadine a LED e disporle come centrotavola, oppure, spargerle qua e là sui mobili dell’ingresso o del soggiorno.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di posizionare, qua e là, dei cuscini o delle coperte a tema, di coprire i mobili con dei tessuti di colore viola o arancione, di spegnere le luci e accendere delle candele e di appendere delle ragnatele finte agli angoli delle camere e sopra i mobili, con tanto di ragni finti!

A dare un tocco ancora più cupo, ci penseranno poi i teschi, gli scheletri, le ampolle di pozioni magiche e i finti libri di magia sparsi, qua e là, sui mobili o per terra.

Halloween: le decorazioni migliori su Amazon

Alcune delle idee per le decorazioni a tema Halloween da interno per la casa possono valere anche per l’esterno. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle migliori idee di decorazioni per la casa, sia da interno che da esterno, che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

OUQIWEN Ragnatela di Halloween,Decorazioni Ragnatela di,100g Ragnatela e 30 Ragni Falsi,Ragnatele Super Elastiche

Un kit di ragnatele artificiali per decorare sia l’interno che l’esterno della casa a tema Halloween. Le ragnatele artificiali sono realizzate in poliestere di alta qualità, molto elastico e facile da allungare nella forma che più si desidera. Facili da rimuovere, queste decorazioni sono realistiche e versatili, così da poter essere sfruttate anche in altre occasioni, come il Carnevale e altre feste in maschera.

Zucca di Luci Stringa Halloween 3Meters 20 LED Lanterna Zucca Stringa per Feste Halloween Luci Perfette per Halloween

Queste lampadine a LED a forma di zucca sono perfette per decorare sia l’interno che l’esterno della vostra casa. Alimentate a batteria, non inclusa nella confezione, le luci resistono anche alle giornate piovose e ventose e possono essere utilizzate in totale sicurezza, senza arrecare danni o cortocircuiti.

Timiyou Decorazioni di Halloween Fantasma da Appendere con Luci LED, 5 Fantasmi Luminosi Impermeabili con Cappello da Strega

Questi fantasmini spaventosi con addosso dei capelli di strega aggiungono un’atmosfera misteriosa e inquietante sia all’interno che all’esterno della vostra casa, perfetta per accogliere tutti gli ospiti. Alimentati a batteria (non inclusa nella confezione), queste decorazioni si utilizzano e si rimuovono facilmente, non richiedono alcuna manutenzione in particolare e possono essere utilizzate in totale sicurezza, anche nelle giornate di pioggia o di vento, senza correre il rischio di cortocircuiti o altri danni.