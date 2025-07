Amazon Prime Day: le offerte da non perdere

Mancano pochi giorni all’arrivo dell’Amazon Prime Day e, come ogni anno, è il momento di scoprire come prepararsi al meglio per approfittare delle offerte più vantaggiose. Nei paragrafi che seguono, troverai una guida per orientarti tra centinaia di promozioni, con offerte imperdibili su moda, bellezza, tecnologia, casa, giochi e tanto altro.

Amazon Prime Day

Il primo Amazon Prime Day si è celebrato il 15 luglio del 2015, in occasione del ventesimo compleanno di Amazon. Quest’anno, per la prima volta, l’evento non dura 48 ore, ma un po’ di più, dall’8 all’11 luglio. Come sempre, le offerte e le promozioni saranno riservate agli abbonati Prime che, già in questi giorni, hanno la possibilità di accedere ad offerte esclusive in maniera anticipata.

Per diventare membri Prime è necessario sottoscrivere un abbonamento, che in base alla modalità scelta, può essere pagato mensilmente o annualmente. Se non hai mai usufruito prima di questa opportunità, Amazon ti dà la possibilità di aderire a una prova gratuita di 30 giorni, con rinnovo automatico, salvo disdetta.

Amazon Prime Day: tutti i vantaggi oltre alle offerte

Oltre alle offerte vantaggiose, alle quali i membri Prime hanno già accesso in questi giorni, Amazon propone ai suoi abbonati molti dei suoi servizi esclusivi a prezzi scontati.

A partire dal 17 giugno e fino al 31 luglio, gli utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento ad Audible, avranno la possibilità di accedere gratuitamente al servizio per tre mesi, con rinnovo automatico alla scadenza, al costo di € 9,99 al mese. Inoltre, quest’anno, per la prima volta, vi è la possibilità di combinare Amazon Music Unlimited a Audible, gratuitamente per quattro mesi, con rinnovo automatico dell’abbonamento alla scadenza, e avere l’opportunità di ascoltare gratis un audiolibro, ogni mese. L’offerta termina il 14 luglio.

L’abbonamento ad Amazon Prime offre una gamma davvero ampia di vantaggi, pensati per semplificare la vita quotidiana e offrire intrattenimento, risparmio e comodità, tra cui spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti, accesso anticipato alle offerte lampo, Prime Video, con film, documentari, serie TV e sport in diretta, inclusa la UEFA Champions League del mercoledì sera, Prime Reading, per leggere gratuitamente gli ebook e le riviste selezionate e tanto altro ancora.

Amazon Prime Day: le offerte in anticipo

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto alcune delle promozioni migliori, che Amazon propone ai suoi utenti abbonati in anticipo, in occasione del Prime Day.

roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 10.000 Pa, Anti-groviglio, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Auto Boost sui Tappeti, Controllo APP, Nero

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è ideale per rimuovere polvere, peli e detriti anche dai tappeti più spessi. Grazie alla mappatura LiDAR e al controllo via App, offre una pulizia precisa e personalizzabile. Il serbatoio dell’acqua regolabile e il sistema anti-groviglio lo rendono perfetto anche per chi ha animali domestici.

eufy Security SoloCam E30 telecamera wi-fi esterno senza fili, Alimentazione Solare, Panoramica a 360°, Tracciamento AI, Nitidezza 2K, Compatibile con HomeBase S380, Nessun Costo Mensile

Questa è una telecamera progettata per la sorveglianza degli ambienti esterni della casa, completamente senza fili e alimentata a energia solare. Offre una panoramica a 360° con inclinazione di 70°, tracciamento automatico tramite AI e una nitidezza 2K per immagini chiare sia di giorno che di notte. Compatibile con HomeBase S380, consente l’archiviazione locale su microSD e non richiede abbonamenti mensili.

Moulinex Easy Fry Compact Friggitrice Ad Aria, 3 Litri, Senza Olio, 1300 W, Capacità 1-4 Persone, 10 Programmi Di Cottura, Touchscreen, Cestello Lavabile in Lavastoviglie, EZ145A

Friggitrice ad aria compatta da 3 litri, perfetta per preparare pasti sani e croccanti per una o quattro persone. Grazie ai dieci programmi di cottura automatici e al touchscreen digitale, è facilissima da usare anche per chi è alle prime armi. Cuoce con poco o nessun olio, riducendo i consumi energetici fino al 70% rispetto a un forno tradizionale. Il cestello è lavabile in lavastoviglie, per una pulizia senza stress.