Maurel: l’eccellenza italiana per un’immagine unica e ricercata

L’estetica delle divise nell'ospitalità di lusso è il principale veicolo con cui una realtà d'eccellenza comunica la propria identità e il proprio prestigio al mondo esterno.

Le creazioni indossate dal personale non sono semplici indumenti, ma trasmettono valori profondi, raccontano il posizionamento di lusso dell’impresa e mostrano un’attenzione meticolosa ai dettagli. Questo contribuisce in modo significativo a definire l’immagine percepita da clienti, partner e visitatori di strutture prestigiose.

Per questo, è importante che il personale indossi uniformi che soddisfino standard qualitativi molto alti. Materiali pregiati che mantengono un aspetto impeccabile nel tempo, tagli sartoriali che garantiscono libertà di movimento e finiture curate sono indispensabili. Questi elementi incidono non solo sull’estetica, ma anche sul benessere di chi indossa quotidianamente la divisa.

Maurel è consapevole di queste necessità. Come azienda italiana specializzata nella creazione di divise dallo stile Made in Italy, ha costruito negli anni un approccio unico che si basa sulla personalizzazione totale e sulla cura sartoriale di ogni singolo capo.

Dalle uniformi scolastiche a punto di riferimento per l’ospitalità di lusso

Fondata nel 1975, Maurel ha mosso i primi passi realizzando uniformi scolastiche disegnate e cucite con cura, mostrando fin da subito un’attenzione particolare all’estetica e alla vestibilità. Nel giro di un decennio, la produzione si è orientata verso un mercato d’élite: le divise per il personale degli hotel di lusso.

Questo cambio di rotta ha segnato l’inizio di un percorso per portare la moda italiana nel mondo della divisa. Oggi, Maurel è un punto di riferimento globale per il settore dell’hospitality di alto livello, dove l’immagine del personale definisce l’identità stessa della struttura. Receptionist, concierge, addetti alla ristorazione e operatori SPA necessitano di soluzioni specifiche che bilancino eleganza, formalità e praticità.

L’azienda realizza inoltre uniformi su misura per la ristorazione d’eccellenza (dallo chef al sommelier) e per contesti di assoluto prestigio come yacht, jet privati e residenze esclusive, dove gli standard richiesti sono i più elevati del mercato.

Un’esperienza sartoriale per uniformi esclusive

Ciò che distingue Maurel è il rifiuto dei modelli preconfezionati. L’azienda non propone cataloghi, ma sviluppa collezioni dedicate, studiate appositamente per l’identità di ogni singolo cliente.

Si tratta di un approccio sartoriale autentico: tessuti, colori, linee e dettagli vengono definiti in funzione del brand. Le uniformi nascono dall’incontro tra le esigenze della committenza e la

sensibilità progettuale di Maurel, diventando un elemento distintivo dell’immagine aziendale. Questo metodo affonda le radici nella tradizione sartoriale italiana, reinterpretata costantemente in chiave contemporanea. Le divise diventano così veri capi di moda: eleganti, attuali e in linea con le tendenze internazionali. L’obiettivo è creare capi Made in Italy che il personale indossi con orgoglio, sentendosi parte integrante dell’eccellenza che rappresenta.

Un approccio tra artigianalità e innovazione

La qualità in ogni fase della lavorazione è il pilastro di Maurel. La scelta di mantenere la produzione interamente in Italia permette un controllo assoluto su tutto il processo. I materiali sono selezionati secondo criteri rigorosi: tessuti tecnici ad alta resistenza si alternano a fibre naturali di pregio, scelti per garantire estetica, comfort e durabilità.

La maestria artigianale del personale si traduce in capi rifiniti con precisione chirurgica. Accanto alla mano dell’uomo, Maurel sfrutta sapientemente le risorse offerte dall’innovazione tecnologica come strumento di supporto al proprio lavoro, senza mai sacrificare la componente artigianale. Se da tempo, infatti, l’azienda utilizza avatar digitali per visualizzare i modelli proposti ai clienti prima ancora della realizzazione dei campioni fisici, velocizzando così le fasi di approvazione, oggi la creatività dell’ufficio stile viene supportata dall’intelligenza artificiale, che aiuta nella generazione dei progetti ideati dal team, permettendo di ottimizzare il processo di sviluppo delle collezioni.

Quando la divisa diventa identità

Dalle uniformi degli anni Settanta alle attuali creazioni per yacht e jet privati, il percorso di Maurel testimonia un’evoluzione fedele ai propri principi. Nonostante il passaggio generazionale e l’aggiornamento delle tecnologie, la filosofia resta la stessa: niente cataloghi, solo progetti dedicati.

In settori come l’hospitality e la ristorazione di lusso, l’attenzione all’immagine è una necessità competitiva. Divise progettate su misura e realizzate con maestria artigianale sono un investimento nell’identità aziendale che va ben oltre il valore del singolo capo.