Le letture sotto l’ombrellone sono un passatempo piacevole e un modo per immergersi in realtà nuove e sconosciute. L’estate, poi, è il momento perfetto per recuperare quei libri messi da parte nei mesi più freddi a causa dei tanti impegni quotidiani. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le storie più coinvolgenti da portare in valigia per le vacanze o in borsa per una giornata tranquilla al mare.

Letture sotto l’ombrellone

Adesso che siamo nel pieno dell’estate, possiamo finalmente concederci una pausa e riprendere in mano quelle passioni che abbiamo trascurato durante i mesi più freddi dell’anno. La lettura è una di queste e, anzi, a dire il vero, ricominciare proprio dalle letture sotto l’ombrellone è un piccolo rito estivo: lento, personale, rigenerante.

Portare un libro in borsa o nello zaino, sempre con sé, diventa così un gesto concreto per concedersi del tempo, magari lontano dallo schermo, magari solo per qualche pagina al giorno. Che sia una lettura leggera o impegnativa, poco importa. Ciò che conta è ritrovare, in quelle pagine, tutti i benefici che solo un buon libro sa regalare.

Letture sotto l’ombrellone: i consigli per l’estate

Leggere in spiaggia è un piccolo piacere estivo, ma non sempre è facile trovare la giusta concentrazione tra sole, chiacchiere, rumori di sottofondo e voglia di distrarsi. Un buon consiglio è scegliere libri che catturino sin dalle prime pagine, con storie scorrevoli, personaggi avvincenti e trame che tengano viva l’attenzione, anche con qualche pausa di troppo tra un capitolo e l’altro.

Un’attenzione particolare merita il formato che, se scelto in base alle proprie preferenze, può rendere la lettura veramente tranquilla. I tascabili sono leggeri e pratici da portare, gli e-reader sono perfetti per chi vuole avere più titoli con sé ma leggere senza affaticare gli occhi sotto il sole. Indipendentemente dal formato, ricordati di leggere sotto l’ombrellone, su una sedia comoda e, magari, sorseggiare acqua fresca di tanto in tanto per restare idratato.

Letture sotto l’ombrellone: i titoli da scoprire su Amazon

Se sei in cerca del libro giusto da portare in spiaggia o in valigia, nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato tre titoli, perfetti da leggere sotto l’ombrellone, facilmente reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

La libreria dei gatti neri Copertina flessibile – 10 gennaio 2023 di Piergiorgio Pulixi

Marzio Montecristo, scorbutico libraio cagliaritano, guida suo malgrado un insolito gruppo di lettori appassionati di gialli: “gli investigatori del martedì”. Dopo aver risolto un vero caso nel passato, i dilettanti del crimine tornano in azione per affrontare un serial killer inquietante, noto come l’assassino delle clessidre.

La paziente silenziosa Copertina flessibile – 10 marzo 2020 di Alex Michaelides

Alicia Berenson, pittrice di fama e moglie devota, uccide il marito senza dire una parola. Internata in un ospedale psichiatrico, il suo mutismo la trasforma in un enigma mediatico. Lo psicologo Theo Faber si convince di poterla far parlare… ma ciò che emergerà sarà ben più inquietante del crimine stesso.

L’eleganza del riccio (Dal mondo) Formato Kindle di Muriel Barbery

Dietro la facciata di un’elegante portinaia parigina e di una dodicenne ribelle, si nascondono due anime brillanti e disilluse. In un palazzo borghese, René e Paloma conducono vite in incognito, unite da uno sguardo ironico sulla realtà. Sarà monsieur Ozu, misterioso e sensibile vicino, a far emergere i loro segreti e a cambiare il corso delle loro esistenze.