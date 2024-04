Foam Roller per il fitness: cos’è e quali sono i benefici

Il foam roller è un accessorio benefico, che può essere utilizzato per una vasta gamma di scopo diversi, sia nel campo del fitness e sia in quello terapeutico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cos’è il foam roller e come utilizzarlo nella vita di tutti i giorni per sfruttare al meglio tutti i suoi benefici.

Foam Roller per il fitness

Il foam roller, prevalentemente utilizzato nelle palestre e negli studi fisioterapici, oggi è un accessorio conosciuto e apprezzato da tutti, soprattutto per i benefici che offre prima e dopo un allenamento. Sebbene, oggigiorno, in commercio si possano trovare foam roller diversi, sia per misura che per colore, l’obiettivo di ogni foam roller rimane sempre lo stesso.

Per utilizzare il foam roller non occorre essere degli atleti professionisti, l’importante, tuttavia, è saperlo utilizzare correttamente per poterne beneficiare fino in fondo. Il suo obiettivo, infatti, come avremo modo di vedere anche più avanti, è quello di sciogliere i nodi e le tensioni muscolari (e non solo!) in modo autonomo, imitando e fornendo alcuni dei vantaggi che si ottengono con il massaggio dei tessuti profondi, tuttavia senza dover, per forza di cose, chiedere aiuto ad un professionista.

Foam Roller per il fitness: i benefici

Da sempre considerato una tecnica di rilascio auto-miofasciale, il foam roller è un rullo realizzato con una schiuma particolare che migliora la circolazione sanguigna, scioglie i nodi e le tensioni muscolari, riduce il rischio di traumi o lesioni durante l’attività fisica, migliora l’equilibrio e la postura e, in generale, offre sollievo, rilassa e migliora la performance sportiva.

Rispetto allo stretching, il foam roller offre molti più vantaggi, fa sentire meglio ed è anche molto più rilassante. Tuttavia, si consiglia di non abbandonare lo stretching ma, al contrario, supportare quest’attività con quella del foam rolling proprio per avere benefici maggiori e migliori.

Il foam roller può essere utilizzato da chiunque svolga attività fisica, indipendentemente dal suo livello di esperienza. Adatto, dunque, anche ai principianti, come per ogni altra cosa, l’importante è saper utilizzare il foam roller correttamente, al fine di poterne beneficiare.

Foam Roller per il fitness: i migliori su Amazon

Se, un tempo, il foam roller era un accessorio prerogativa di palestre e studi fisioterapici, oggi, il foam roller è un accessorio alla portata di tutti, grazie al quale migliorare la performance sportiva, sciogliere nodi e tensioni muscolari, ma non solo. Vediamo quali sono i foam roller che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Core Balance Foam Roller- Rullo In Schiuma Per il Massaggio Muscolare Profondo Dei Tessuti, Massaggiatore Per Trigger Point

IL foam roller è stato realizzato con una schiuma particolare e sufficientemente solida da permettere un massaggio muscolare profondo, senza tuttavia essere eccessivamente dura con il muscolo stesso. L’accessorio è utile a fini terapeutici, per permettere il recupero dopo un trauma, ma anche per migliorare la performance sportiva, ridurre i tempi di recupero e proteggere dai traumi se utilizzato prima dell’allenamento.

Dewanxin Foam Roller, Rullo in Schiuma Massaggiatore Eccellente per l’Auto Massaggio, Esercizio Muscle Roller

Il foam roller si presta a scopi diversi e ben specifici. Può essere utilizzato per alleviare e sciogliere le tensioni muscolari, recuperare da traumi e lesioni, ridurre il dolore e migliorare la circolazione, grazie alla schiuma impiegata per la sua realizzazione, sviluppare la muscolatura e migliorare l’equilibrio. Leggero e facile da pulire, l’accessorio è particolarmente benefico sia prima che dopo l’allenamento.

ELVIRE SPORT Foam Roller | Rullo, Palla Massaggio Muscolare per Tessuti Profondi, Schiena, Gambe, Piedi, Collo o Fascite Plantare

La confezione include anche una borsa da palestra per indicare che questo foam roller è particolarmente utile sia prima che dopo l’allenamento, quando si è in casa, quando si va in palestra e anche quando si va in vacanza! Come la maggior parte dei rulli presenti in commercio, anche questo offre sollievo dal dolore e le tensioni muscolari, migliora l’equilibrio, la circolazione sanguigna, le performance sportive e molto altro ancora.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.