Pilates: come funziona e come perdere peso

Il pilates è una forma di allenamento a basso impatto, utile per mantenere una postura corretta, tonificare, sviluppare massa magra e perdere peso, tuttavia, a patto che si segua uno stile di vita sano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come il pilates favorisce il benessere psicofisico.

Pilates

Il pilates è una forma di allenamento sviluppata da Joseph Pilates all’inizio del XX secolo, principalmente come metodo di recupero dagli infortuni a cui i ballerini sono soggetti. Tuttavia, non occorre essere dei ballerini o, in generale, degli sportivi dato che, potenzialmente, ognuno di noi è vulnerabile agli infortuni. Ecco spiegato perché, con il tempo, il pilates non solo è diventano popolare, ma, data la vasta gamma di benefici che questo fornisce, anche una forma di allenamento adatta a tutti.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona il pilates, in che cosa differisce dalle altre forme di allenamento e, in generale, come perseguire i propri obiettivi attraverso una disciplina che è nuova solo all’apparenza e che permette di raggiungere una serie di benefici, diversamente difficilmente raggiungibili.

Pilates: come funziona

Il pilates è una forma di allenamento sia terapeutica che preventiva. Poiché gli esercizi coinvolgono tutte le parti del corpo contemporaneamente, questa disciplina può aiutare nel recupero da un infortuno e, nel caso di soggetto sano, aiutare in un recupero rapido in caso di infortunio. Nato anche per sviluppare e favorire il mantenimento di una postura corretta, il pilates favorisce una maggiore flessibilità, sia dei muscoli che delle articolazioni, prevenendo le cadute e gli infortuni, in generale. Attraverso il pilates, i muscoli si rilassano, si sostiene la mobilità e l’ampiezza del movimento man mano che si invecchia.

Gli esercizi fisici di pilates promuovono l’equilibrio, la coordinazione e la consapevolezza del proprio corpo, la salute mentale e, in generale, il benessere psicofisico.

Infine, pur essendo una forma di allenamento a bassa intensità, sviluppa la forza e la resistenza e, in generale, promuove una perdita di peso lenta e graduale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.