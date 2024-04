Attacchi di fame: come prevenirli e saziarsi

Per frenare gli attacchi di fame è utile saziarsi di cibi che possano aiutare come finocchi e carote in modo da non abbuffarsi troppo.

Iniziare un percorso dimagrante può dare grandi risultati se si segue nel modo giusto secondo i dettami del nutrizionista. Alcune volte, forse per le poche calorie ingerite, si va incontro a dei veri e propri attacchi di fame che possono sopraggiungere rischiando di rovinare i sacrifici e le rinunce fatti finora. Proviamo a vedere come arrestarli e portare a termine il dimagrimento.

Attacchi di fame

Quando si segue un regime dimagrante atto alla perdita di peso, si può andare incontro ad attacchi di fame che è bene cercare di arrestare onde evitare che possano interrompere il percorso che si sta cominciando. Per questa ragione bisogna trovare un modo per eliminare o prevenire questi attacchi per saziarsi in modo giusto.

Nel momento della dieta questi attacchi sono assolutamente una condizione che è ritenuta normale e che possono avvenire in diversi momenti della giornata o della notte. Si consiglia di parlarne con un esperto del settore per cercare di capire da cosa possa dipendere questa fame nervosa e questo bisogno di mangiare incontrollato.

In questa fase si va alla ricerca di tutto ciò che può aiutare a placare questi attacchi di fame. Si arriva infatti a cercare alimenti grassi come zuccheri o anche carboidrati giungendo così a ingurgitare di tutto e di più senza porre un limite alle abbuffate. Sono attacchi a cui è bene prestare la massima attenzione perché rischiano di compromettere il proprio fisico.

Solitamente tendono a presentarsi in vari modi, spesso durante la notte con il bisogno di alzarsi per poter mangiare. In quel caso si è spinti soprattutto da alimenti poco salutari come merendine e junk food che hanno un effetto deleterio sul fisico e sulla salute, di conseguenza.

Attacchi di fame: cosa fare

Per frenare gli attacchi di fame che possono sopraggiungere bisogna cercare di intervenire correndo così ai ripari. In questo modo, con i giusti consigli, è possibile soddisfare il proprio bisogno di mangiare, ma al tempo stesso anche mettersi in riga con la dieta e continuare il proprio percorso dimagrante senza troppi intoppi.

Uno dei primi consigli è provare a pianificare e stilare la lista degli alimenti da comprare per tutta la settimana a seconda del piano nutrizionale dell’esperto del settore. In questo modo si acquista soltanto ciò che è necessario e utile per la propria dieta e dimagrimento evitando così tutte le possibili tentazioni che si hanno in casa e che spingono ad aprire il frigorifero.

Gli esperti, consigliano per prevenire gli attacchi di fame, di provare a impostare un timer, un orario per il proprio spuntino che dovrebbe essere tre ore a seguito del pasto principale e non oltre. Questo passaggio è molto importante anche perché gli spuntini permettono di spezzare la fame e quindi non arrivare troppo affamati ai pasti principali.

Nel caso questi attacchi fossero dominanti e non si riuscisse a fermarli, è bene puntare su alimenti che siano sazianti come i finocchi, le carote, il sedano e le foglie di lattuga. Sono cibi non particolarmente deleteri e ottimi come spezza fame. In questo modo si riesce a frenare l’appetito e seguire il proprio percorso dimagrante avendo bene in mente l’obiettivo da raggiungere.

