Micosi delle unghie: cos’è e come curarla

La micosi delle unghie è un’infezione molto comune, che può colpire chiunque, ma che può presentarsi, soprattutto, in condizioni di salute particolari. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è la micosi delle unghie e come curarla in modo semplice e naturale.

Micosi delle unghie

Gli organismi fungini, che sono responsabili di micosi delle unghie, sia dei piedi che delle mani, penetrano attraverso piccole fessure nella cheratina o nella pelle vicina causando un’infezione. Non esiste un’unica specie di organismi fungini che possono penetrare nelle unghie, ma più specie differenti, provocando diversi disturbi o disagi.

La micosi delle unghie è un disturbo comune, che interessa buona parte della popolazione mondiale, che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dall’appartenenza di genere, sebbene alcune persone sono più predisposte di altre a causa di condizioni cliniche particolari pregresse.

Micosi delle unghie: cause e sintomi

I sintomi più comuni di micosi delle unghie sono dolore, ispessimento, cambiamento di colore, separazione del letto ungueale e fragilità. Come si diceva anche nel paragrafo precedente, chiunque può ritrovarsi alle prese con una micosi delle unghie, sia dei piedi che delle mani, ma questa condizione colpisce, in modo particolare, chi presenta condizioni cliniche particolari pregresse.

Chi ha subito un intervento chirurgico alle unghie, chi ha il piede dell’atleta, chi soffre di diabete, chi ha un sistema immunitario fragile, problemi di circolazione sanguigna o psoriasi ha maggiori probabilità, rispetto agli altri, di sviluppare micosi delle unghie.

Micosi delle unghie: i migliori rimedi su Amazon

Sebbene la micosi delle unghie sia un disturbo comune, soprattutto in chi è alle prese con condizioni cliniche peculiari, questo può essere prevenuto, limitato e curato grazie ad una serie di soluzioni naturali, progettate con lo scopo di non creare ulteriori disagi all’organismo. Vediamo quali sono quelle che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

YogaMedic Trattamento Antimicotico Unghie Piedi Extra Forte [Senza Limatura] 10ml, Risultati Immediati [Brevettato]

A base di biotina, questo trattamento intensivo elimina le micosi delle unghie in profondità, allevia il dolore ed il disagio e, in generale, ridona la salute alle unghie. A scopo terapeutico e preventivo, si consiglia di applicare la soluzione per almeno due o tre volte al giorno sull’unghia interessata finché questa non sarà completamente cresciuta. La soluzione è adatta anche in chi soffre di diabete e piede dell’atleta.

Amazon Basic Care Liquido per il trattamento micotico delle unghie, 10ml

A base di urea, acido lattico e altri principi attivi naturali, questo trattamento riduce, previene ed elimina la micosi delle unghie in pochissimo tempo, da stabilire in base alla gravità della condizione. Si consiglia di applicare regolarmente e di limare la superficie dell’unghia per accelerarne la guarigione.

Excilor Micosi dell’unghia FORTE – trattamento con tecnologia TransActive+ contro le micosi lievi o avanzate

Infine, una soluzione naturale, che tratta diversi gradi di micosi delle unghie, da quello più lieve a quello più grado. Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’unghia e rimuovere fino al più piccolo residuo di smalto. Applicare generosamente il prodotto, finché l’unghia non apparirà visibilmente sana, anche per più volte al giorno, come da istruzioni.