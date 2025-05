Couperose: cos’è e come curarla con i rimedi naturali

La couperose è una condizione cutanea comune che si può curare in modo naturale. Vediamo come.

La couperose è una condizione cutanea piuttosto comune, caratterizzata da arrossamenti persistenti e visibili sul viso, causati dalla dilatazione dei capillari. Sebbene non sia una malattia grave, può influire sull’aspetto e sull’autostima di chi ne soffre. Scopriamo cos’è, perché si manifesta e quali rimedi naturali possono aiutare a trattarla in modo delicato ed efficace.

La couperose è una forma lieve di rosacea che si presenta con capillari dilatati e rossori evidenti, in particolare su guance, naso, fronte e mento. Colpisce prevalentemente le persone con pelle chiara e sensibile, ma può interessare anche chi ha un fototipo più scuro.

Le cause principali includono:

Esposizione solare prolungata, che indebolisce i capillari;

Sbalzi di temperatura, che favoriscono la vasodilatazione;

Alimentazione ricca di alcol, cibi piccanti o troppo caldi, che stimolano la microcircolazione;

Stress, che può accentuare la reattività cutanea;

Fattori genetici e ormonali, come gravidanza, menopausa o ciclo mestruale.

Couperose: come ridurla o prevenirla

Anche se non esiste una cura definitiva per la couperose, è possibile tenere sotto controllo i sintomi e prevenirne il peggioramento grazie ad alcune buone abitudini quotidiane.

Proteggete la pelle ogni giorno con una crema solare ad ampio spettro (SPF 50+), anche in inverno;

Usate prodotti cosmetici delicati , specifici per pelli sensibili e soggette a rossori;

Evitate sbalzi termici (come sauna, docce molto calde o freddo eccessivo);

Seguite un’ alimentazione ricca di antiossidanti , come frutta, verdura e omega-3, e limitate il consumo di alcolici e spezie;

Gestite lo stress con attività rilassanti come lo yoga, la meditazione o semplici passeggiate all’aria aperta.

