Pelle grassa: come truccarla e prendersene cura

Anche la pelle grassa, se curata bene, si può truccare. Vediamo come realizzare un trucco impeccabile.

La pelle grassa può rendere difficile ottenere un make-up perfetto e duraturo. Sebbene invecchi più lentamente rispetto ad altri tipi di pelle, l’eccesso di sebo rappresenta una sfida sia per il trucco che per la sua salute. Scopriamo insieme come valorizzarla al meglio.

Ogni stagione richiede attenzioni specifiche e la pelle grassa necessita di cure mirate per gestire la produzione eccessiva di sebo.

Questa condizione può essere influenzata da squilibri ormonali, genetica, stress, cosmetici inadatti e un’alimentazione ricca di zuccheri e grassi.

Prevenire è possibile partendo dalla dieta. È importante scegliere cibi freschi non solo per il benessere psicofisico, ma anche per la salute della pelle. Oltre ad un’alimentazione sana, l’idratazione gioca un ruolo fondamentale: bere almeno due litri d’acqua al giorno e consumare frutta, verdura e alimenti ricchi di omega-3 aiuta a mantenere l’equilibrio cutaneo.

Infine, dedicare tempo alle proprie passioni e praticare attività rilassanti come yoga, meditazione e respirazione profonda contribuisce a ridurre lo stress, riequilibrare gli ormoni e migliorare l’aspetto della pelle.

Pelle grassa: consigli per un trucco impeccabile

Ora che la pelle è più sana e luminosa, è il momento di valorizzarla con il make-up. Una pelle ben curata permette al trucco di aderire meglio, garantendo un risultato uniforme e duraturo.

Oltre ad una dieta equilibrata e alla gestione dello stress, è fondamentale seguire una skincare routine adeguata. Detergere il viso mattina e sera, con un prodotto delicato, aiuta ad eliminare le impurità, lasciando la pelle fresca e pronta per il trucco. Dopo la detersione, applicate un tonico riequilibrante e una crema idratante leggera, preferibilmente con SPF integrato al mattino, per proteggere la pelle dagli agenti esterni. La sera, se si è truccate, è utile applicare latte detergente, prima della pulizia del viso, per rimuovere ogni residuo di make-up senza alterare l’equilibrio cutaneo.

Per un make-up ideale sulla pelle grassa, è essenziale scegliere prodotti che garantiscano un risultato uniforme e duraturo:

Prodotti leggeri e non comedogenici , per mantenere la pelle fresca senza ostruire i pori.

Primer opacizzante , per minimizzare la lucidità e prolungare la durata del trucco.

Fondotinta oil-free e ciprie minerali , per un incarnato uniforme senza appesantire la pelle.

Spray fissante opacizzante, per mantenere il make-up fresco e controllare il sebo durante la giornata.

Pelle grassa: i prodotti migliori su Amazon

Il make-up perfetto per la pelle grassa si realizza utilizzando prodotti specifici. Ecco alcune proposte disponibili su Amazon, alla migliore offerta, per ottenere un trucco impeccabile e duraturo.

Catrice HD Liquid Coverage Fondotinta Viso Effetto Opacizzante, lunga durata, opacizzante, controllo della pelle grassa/controllo della lucidità, opaca (30ml)

Fondotinta liquido e ad alta coprenza, ideale per chi desidera in finish opaco e naturale. Resistente all’acqua, al sudore e no-transfer, il fondotinta è particolarmente indicato per le pelli miste e grasse grazie al suo effetto opacizzante e al controllo della lucidità. Resistente all’acqua, al sudore e no-transfer, garantisce una tenuta fino a 24 ore.

Dermolab – Crema Viso Idratante Opacizzante, per Pelle Mista e Grassa, con Pool di Acido Ialuronico, Effetto Matte e Antiossidante, Rimpolpa in Profondità, SPF 15, 50 ml

Una crema viso idratante pensata per le pelli miste e grasse, con una formula che offre idratazione intensa senza ungere. La sua applicazione regolare aiuta a rimpolpare la pelle e preservare la sua elasticità, a ridurre la lucidità e minimizzare i pori. Offre una protezione solare leggera, ideale per l’uso quotidiano.

Rimmel London Cipria Compatta Stay Matte, Polvere Opacizzante a Lunga Tenuta per Pelli Grasse e Miste, 005 Silky Beige- 14 g

Questa polvere opacizzante è adatta per le pelli grasse e miste ed è pensata per garantire un effetto matte a lunga durata. L’obiettivo è quello di minimizzare la lucidità e controllare l’eccesso di sebo, fissare il trucco e assorbire il sebo che la pelle produce per un trucco sempre impeccabile e naturale.