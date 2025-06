Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

La ritenzione idrica è una condizione comune, che può riguardare persone di tutte le età e genere. Si verifica quando il nostro organismo trattiene dei liquidi che non sono necessari e, come conseguenza, si registra un lieve aumento di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di questa condizione e come gestirla in modo ottimale.

Ritenzione idrica

Nota anche come “edema”, la ritenzione idrica è un gonfiore localizzato in alcune parti del corpo, sebbene le gambe, il viso, le mani, le caviglie e i piedi siano la parte più soggetta. Il nostro corpo è composto da acqua per il 50-60%. Quando il livello di acqua non è equilibrato, si verifica un accumulo di liquidi nei tessuti corporei.

La ritenzione idrica non è sempre il sintomo di un problema di salute, anche se alcuni la possono determinare. La maggior parte delle volte, questa condizione è causata da abitudini alimentari scorrette , livelli di idratazione non sufficienti e vita sedentaria.

Ritenzione idrica: consigli

Oltre al gonfiore localizzato in alcune parti del corpo, la ritenzione idrica può favorire oscillazioni di peso, rigidità articolare e sensazione di pesantezza generalizzata. Quando non dipende da una patologia, un approccio diverso nei confronti delle proprie abitudini di vita può fare la differenza.

Assicurati di bere almeno due litri di acqua al giorno. Durante la stagione estiva, può succedere anche di berne un po’ di più per contrastare il caldo. Anche chi pratica attività fisica dovrebbe bere un po’ di più.

Segui un’alimentazione sana, consumando frutta e verdura tutti i giorni e ad ogni pasto, anche per favorire l’idratazione dell’organismo, ed evita di consumare regolarmente cibi troppo ricchi di sodio, zuccheri e, in generale, i cibi ultraprocessati. Fai in modo che la tua alimentazione sia ricca e variegata.

Svolgi regolare attività fisica. Non occorre essere degli sportivi, ma è sufficiente fare un po’ di sport per promuovere la salute dei muscoli e delle articolazioni e tanto movimento per stimolare il metabolismo e mantenere un peso sano.

