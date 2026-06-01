L’epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali per la sua diffusione in alcune aree dell’Africa centrale. Pur essendo considerato meno contagioso rispetto ad altri ceppi del virus, presenta criticità importanti legate alla diagnosi e all’assenza di vaccini o terapie specifiche. La situazione resta sotto monitoraggio, con casi confermati, sospetti e primi segnali di guarigione che delineano un quadro ancora in evoluzione.

Virus Bundibugyo: caratteristiche e diffusione della malattia

Il virus Bundibugyo, una delle varianti dell’Ebola, è al centro dell’attuale epidemia registrata tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Pur risultando meno contagioso rispetto ad altri agenti virali simili e con una probabilità di propagazione relativamente contenuta, presenta una criticità rilevante: l’assenza di vaccini specifici e di test rapidi efficaci su larga scala.

Secondo i dati della Regione africana dell’Organizzazione mondiale della sanità, si contano almeno 1.100 casi sospetti, 263 confermati e 43 decessi accertati. In una fase successiva, aggiornamenti della stessa organizzazione hanno segnalato oltre 900 casi sospetti e più di 100 morti (ancora in parte da confermare), a dimostrazione di un quadro epidemiologico in evoluzione.

Gli specialisti ricordano che delle sei specie note di Ebola, soltanto tre sono responsabili delle grandi epidemie: Zaire, Sudan e Bundibugyo, quest’ultimo documentato solo in due precedenti focolai. Proprio la sua rarità contribuisce alle difficoltà diagnostiche, poiché diversi test standard non sono in grado di individuarlo con precisione, favorendo una diffusione inizialmente silenziosa.

Ebola, i sintomi di Bundibugyo da riconoscere: dal mal di testa alla diarrea

La trasmissione avviene per contatto diretto con fluidi corporei e i sintomi più comuni — presenti in oltre l’80% dei casi — includono diarrea non emorragica, cefalea, febbre e forte debolezza. Il tasso di letalità stimato si colloca tra il 30% e il 50%, inferiore rispetto ad altri ceppi di Ebola. Secondo quanto osservato da Michele Barry, direttrice del Centro per l’innovazione nella salute globale della Stanford University, l’epidemia potrebbe aver circolato per settimane prima della sua identificazione ufficiale, annunciata il 15 maggio.

Sul piano sanitario, la risposta all’epidemia si confronta con limiti significativi: non esistono terapie mirate né vaccini specifici per il Bundibugyo, anche se si stanno sperimentando farmaci non dedicati già utilizzati in altri contesti. Le strutture sanitarie operano in condizioni complesse, aggravate da instabilità politica e conflitti armati, fattori che rendono difficile il tracciamento dei contatti e il contenimento dei focolai. In questo contesto, anche l’Save the Children segnala un dato allarmante: circa un decesso su quattro riguarda bambini e adolescenti.

L’emergenza, dichiarata formalmente il 17 maggio come situazione ad alto rischio di diffusione regionale ma non ancora pandemica, resta sotto stretta osservazione internazionale. Nonostante ciò, gli esperti ritengono improbabile una trasmissione su larga scala, pur sottolineando la necessità di rafforzare gli interventi umanitari e sanitari per contenere efficacemente il focolaio.