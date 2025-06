Bellezza, identità e diritti in un ambulatorio estetico

Dopo il Botox Bar, apre a Milano il BTX Café, un progetto innovativo che trasforma un ambulatorio di medicina estetica in uno spazio libero di confronto, dibattito e inclusione. Zero approcci patinati o salotti esclusivi: qui si parla di bellezza come autodeterminazione, di identità come diritto, di corpi come strumenti di espressione. Il format – lanciato da BTX Bar, già noto per il suo approccio accessibile e umano alla medicina estetica – debutterà il 23 giugno con una serata dedicata alla comunità trans, in un periodo in cui il dibattito sui diritti di genere è più che mai attuale. Ospiti di questo primo appuntamento saranno la drag artist Priscilla, attivista recentemente al centro di polemiche per un intervento in una scuola pubblica; Miki Formisano, co-fondatore di Trans Agenda e Christian Cristalli, responsabile nazionale politiche trans di Arcigay.

Il corpo come linguaggio

Il titolo dell’evento di lancio – TRANS-formarsi per somigliarsi – evidenzia l’intento di trattare il tema trans non come fenomeno stagionale da Pride, ma come realtà complessa, spesso bersaglio di retoriche ostili e politiche restrittive.

«Se praticata con ascolto, rigore e umanità, la medicina estetica può diventare un percorso di affermazione personale per molte persone trans», sottolinea Camilla Di Pasquali, direttrice scientifica di BTX Bar. «Il nostro compito è accompagnare con rispetto e competenza questo processo».

“Stop Being Fake”: al Pride con autenticità

Il BTX Café si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative Pride 2025 promosse da BTX Bar. Tra queste spicca la campagna “Stop Being Fake”, un invito provocatorio ma eloquente a liberarsi dalle maschere imposte e abbracciare la propria autenticità. Uno slogan che rielabora ironicamente il celebre “Stop Being Desperate” di Paris Hilton, trasformandolo in un manifesto contro gli stereotipi e l’omologazione estetica. In vista del Milano Pride, sono previsti anche altri eventi di avvicinamento in programma allo spazio Euforia, concepiti per elaborare una nuova grammatica del corpo e dell’identità. Il tutto culminerà con la partecipazione di BTX Bar alla parata, insieme al collettivo La Boum, con un carro dedicato alla bellezza come atto di libertà.

BTX Bar: un nuovo modo di praticare medicina estetica

Nato nel 2021, il BTX Bar ha rivoluzionato il settore della medicina estetica in Italia, con sedi a Roma, Monza e Milano. Lontano dai cliché del lusso esclusivo, il brand propone un ambiente professionale ma informale, dove la bellezza è vista come parte integrante del benessere psicofisico e non come imposizione esterna. Con il motto “You, better”, BTX Bar ridefinisce il rapporto medico-paziente in chiave più empatica, trasparente e partecipata. Il BTX Café è la naturale estensione di questa filosofia: un luogo dove prendersi cura di sé passa anche dal confronto con gli altri e dalla libertà di essere.