Pedicure elettrico: vantaggi e dove acquistarlo

Un pedicure elettrico è l'ideale per chi ha poco tempo e ama prendersi cura di sé in modo autonomo. Scopriamo quali sono i modelli migliori.

Il pedicure elettrico è un dispositivo di nuova generazione progettato per la rimozione di calli, duroni e cellule morte in modo rapido e indolore. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i vantaggi di uno strumento simile e dove acquistare, online, il modello migliore.

Pedicure elettrico

Quelle zone ruvide, secche e antiestetiche localizzate sulla pianta del piede e, in modo particolare sul tallone, sono il risultato di una cattiva postura o l’utilizzo di calzature strette, che non lasciano respiro e libertà di movimento al piede. In altri casi, questa situazione può comparire, persino, di spontanea volontà, ovvero, senza una ragione ben precisa.

Rispetto al passato, oggi è molto più facile prendersi cura, anche in modo autonomo, di quei piccoli inestetismi che fanno sentire una persona in disagio o in imbarazzo, attraverso l’utilizzo di apparecchiature professionali, destinate all’uso domestico, come il pedicure elettrico, che riporteranno i piedi allo splendore di un tempo.

Pedicure elettrico: vantaggi

Il pedicure elettrico è progettato per l’eliminazione di calli, duroni e cellule morte localizzate sulla pianta del piede e, in modo particolare, sui lati e il tallone. Non solo il suo utilizzo è semplice, ma anche indolore, così che tutti possano usufruirne senza particolari difficoltà.

Leggero e di piccole dimensioni, al giorno d’oggi, in commercio è facile reperire pedicure elettrici di modelli e versioni differenti, a costo contenuto. I modelli di nuova generazione sono ricaricabili, dotati di due livelli di velocità e tre rulli, intercambiabili tra di loro, in base a quanto difficile sia la zona da trattare.

La luce LED posizionata al di sotto del dispositivo serve ad illuminare la zona da trattare. Quando la luce inizia a lampeggiare, invece, segnala che la batteria sta per scaricarsi. I tempi di ricarica della batteria variano da un minimo di due ore ad un massimo di tre. Tuttavia, di solito, un pedicure elettrico può essere utilizzato anche quando è sotto carica.

Pedicure elettrico: i migliori su Amazon

Esistono modelli e versioni differenti di pedicure elettrico e la scelta di quello che meglio si adatta alle proprie necessità non sempre è facile. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista i modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

SHORAN Pedicure Elettrico Professionale Piedi, Rimuovi Duroni e Calli Piedi Rimozione Ricaricabile

Questo pedicure elettrico, rispetto ai dispositivi simili di vecchia generazione, consente l’eliminazione di calli e duroni in modo più semplice, meno problematico e doloroso. Inoltre, essendo dotato di altri due rulli, oltre a quello già inserito nell’apparecchio, l’utente è libero di scegliere quello che preferisce in base alla consistenza e la durezza dei calli. La luce LED garantisce una visione migliore della zona da trattare. Il dispositivo è ricaricabile e i tempi della ricarica variano da un minimo di due ore ad un massimo di tre.

Pedicure Elettrico,USB Ricaricabile Lima Elettrica, con 3 Rullo Ricambio, 2 Velocità e 10 Strumenti per Pedicure, IPX7 Impermeabil Rimozione Piedi per Calli e Duroni la Pelle Morta

Un pedicure elettrico, ricaricabile attraverso una comune presa USB, per la rimozione completa di calli, duroni e ogni altra cellula morta presente sui piedi. L’utilizzo del dispositivo è semplice e il trattamento è rapido e indolore. Il pedicure elettrico è dotato anche di altri accessori che consentono di trattare anche le unghie e altre parti del piede. I rulli in dotazione all’apparecchio sono intercambiabili in base alle esigenze del momento.

Pedicure Elettrico Professionale Piedi, CKCLR Cura Piedi Elettrico, Ricaricabile Pedicure per Lima del piede IPX7, Rimuovi Calli Piedi Elettrico con 3 testine smerigliate di ricambio (nero + argento)

L’ingranaggio planetario rotante alla base del pedicure elettrico consente la rimozione di calli, duroni e cellule morte in modo rapido e indolore. Le testine di smerigliatura in sabbia di quarzo sono tre, intercambiabili tra di loro in base a quanto ostinata sia la zona da trattare. I due livelli di velocità possono essere selezionati manualmente dall’utente.

