Dieta della menopausa: i consigli per la primavera

La dieta della menopausa è stata sviluppata con l’obiettivo di alleviare i sintomi che sono tipici di questo periodo così delicato nella vita di ogni donna. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in cosa consiste la dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta della menopausa

I sintomi della menopausa e quelli della perimenopausa sono molto simili tra di loro e consistono in vampate di calore, sudorazione eccessiva, confusione mentale, aumento di peso e molto altro ancora. Alcuni di questi sintomi sono facilmente gestibili, altri sono un po’ più subdoli ma, fortunatamente, se trattati correttamente, è possibile alleviare e, addirittura, superare tutti questi sintomi.

La dieta della menopausa, infatti, nasce proprio con quest’obiettivo: restituire alla donna il benessere psicofisico di cui godeva nel periodo precedente alla perimenopausa. Un’alimentazione disordinata, infatti, povera di nutrienti o particolarmente ricca di alcuni nutrienti a scapito di altri, può destabilizzare la donna che affronta questo periodo di cambiamento così delicato.

Dieta della menopausa: come seguirla in primavera

La primavera è la stagione perfetta per iniziare la dieta della menopausa, prima di tutto, per il clima più caldo e le giornate più lunghe, che invogliano a stare più tempo all’aperto e, naturalmente, anche ad allenarsi con più regolarità e non solo perché l’estate sta per arrivare, ma per la voglia di allenarsi e sentirsi bene con se stesse che è tipica di questo periodo.

Fare movimento è fondamentale per perdere peso e restare in forma. In menopausa, soprattutto, questa strategia aiuta anche a tenere a bada l’insorgenza di alcune problematiche che, in una donna, insorgono proprio a causa di questo cambiamento.

Infine, il movimento o l’attività fisica non portano ad alcun risultato se poi non si mettono in pratica abitudini alimentari corrette. In questa fase della vita è molto importante bere molta acqua, per l’idratazione e per favorire la perdita di peso, assumere regolarmente frutta e verdura e, infine, variare tra le diverse forme di cereali e proteine.

Dieta della menopausa: miglior integratore alimentare

La primavera è ricca di alimenti freschi e genuini che la dieta della menopausa raccomanda di assumere regolarmente. Tuttavia, per perdere peso e restare in forma è importante anche stimolare il metabolismo che, la maggior parte delle volte, se lavora male, può ostacolare la perdita di peso.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare grazie al quale stimolare il metabolismo in menopausa e perdere peso in modo semplice e naturale, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

