Dieta salva estate: alimentazione e programma

Nella dieta salva estate si consumano cibi freschi e di stagione per tornare in forma per il periodo.

Con l’estate ormai prossima, bisogna prepararsi nel modo migliore ad accoglierla. Per farlo, i supermercati invitano a consumare alcuni alimenti indicati nella dieta salva estate da portare a tavola. Vediamo quali sono questi cibi e come integrarli nella propria alimentazione per essere in forma per la stagione.

Dieta salva estate

Un regime alimentare di questo tipo permette non solo di tornare ed essere in forma in vista della stagione estiva ma anche di mantenere il proprio fisico senza eccessi e troppe rinunce. In poche parole, la dieta salva estate consta di un’alimentazione che dovrebbe essere leggera, colorata e anche idratante.

Sono infatti proprio queste le caratteristiche della tavola del mese di giugno e degli alimenti da consumare in questo periodo dell’anno. Inoltre non bisogna dimenticare che i primi caldi, le alte temperature comportano un rallentamento del metabolismo e quindi anche una maggiore difficoltà a digerire soprattutto se si consumano determinati cibi.

Nella dieta salva estate ci sono alcuni alimenti come gli ortaggi e la frutta estiva che non dovrebbero mai mancare sulla tavola dal momento che sono ricchi di nutrienti come gli antiossidanti che permettono di mantenersi in forma. I colori di alimenti come il giallo e il rosso proteggono la pelle e gli occhi dai raggi solari.

In questo periodo, complice anche il caldo, si va spesso incontro a colpi di calore, per cui è bene abituare l’organismo introducendo liquidi, frutta fresca utile a rinfrescarsi. I frutti estivi come l’anguria sono adatti per l’alto contenuto di acqua che possiedono al loro interno.

Dieta salva estate: menù

Oltre agli alimenti e ai cibi da consumare nella dieta salva estate, ci sono anche alcune regole da non dimenticare quando si sceglie di seguire un piano del genere. Prima di tutto, il menù dovrebbe essere compreso tra le 1200 e le 1300 calorie. In questo modo, anche in base al proprio dispendio energetico, è possibile perdere dai 300 ai 500 grammi a settimana.

Le verdure da consumare in questo periodo sono varie e si consiglia di consumare quelle che maggiormente piacciono ricordando che, in caso di preparazione di un piatto, non andrebbero mai pesate. Per quanto riguarda i condimenti, è concesso un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e di erbe aromatiche che danno sapore ai vari piatti.

Un esempio di menù da consumare nella dieta salva estate potrebbe essere il seguente:

Colazione: latte vegetale, di soia o d’avena con 3 fette biscottate e una composta o marmellata preferibilmente senza zucchero di albicocche

Spuntino di metà mattina: una coppetta di ciliegie

Pranzo: spaghetti integrali con del pomodoro e un’insalata di rucola con dell’olio e del succo di limone come condimento

Merenda: del tè verde insieme a una pesca o albicocca

Cena: burger vegetale con delle zucchine alla piastra condite con olio, origano e limone insieme a del pane integrale.

