Parmigiano Reggiano: il Design dei Sensi conquista Milano

Milano, 23 apr. (askanews) – Il Parmigiano Reggiano non è solo gastronomia, ma un’icona del lifestyle globale che approda alla Milano Design Week 2026. Dal 20 al 30 aprile, la tradizione millenaria della Dop si trasforma in un viaggio sensoriale che unisce l’eccellenza del Made in Italy ai linguaggi del design internazionale.Il cuore dell’evento è nel Cortile d’Onore dell’Università Statale, dove il Consorzio presenta “I suoni della materia”.

Curata da Paola Navone e Studio Azzurro, questa installazione invita i visitatori a scoprire la Dop attraverso l’udito, in uno spazio circolare che richiama l’iconica forma di Parmigiano Reggiano.L’intervista a Carmine Forbuso, direttore marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano: “Il fuorisalone è diventato sempre di più un evento di altissimo richiamo, di elevato prestigio nella piazza di Milano, ma anche in Italia.

Per Parmigiano Reggiano è un esordio che segna anche un nuovo modo di comunicare per riuscire ad andare anche un po’ oltre quello che è il nostro prodotto e andare a raccontare tutte le storie che ci sono dietro alla nostra produzione”.Attraverso un sistema interattivo, il pubblico può attivare suoni e arpeggi musicali legati alla filiera: dal lavoro dei casari ai gesti degli allevatori.

L’opera trasforma la materia viva del formaggio in una vera orchestra collettiva, dimostrando come ogni protagonista della produzione contribuisca a una “grandezza” corale.Presso l’Edicolina di Piazza Santo Stefano, la mostra “Nuove forme di grandezza” reinterpreta gli attrezzi storici della produzione in oggetti d’arredo. Lo spino diventa un portariviste, il coltellino a mandorla un tagliacarte e la zocca uno sgabello, sottolineando come la bellezza funzionale della tradizione sappia rinnovarsi costantemente.Le parole di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano: “Con questa installazione è possibile non solo toccare ma sentire e vedere la materia con cui il parmigiano reggiano si fa, che non è solo il latte, è anche il fieno, il sale; e con un’installazione qui vicino gli oggetti con cui si fa il parmigiano reggiano diventano oggetti di design”.Non mancano i momenti di degustazione d’avanguardia con aperitivi in pairing con Gin Mare e menu esclusivi firmati dallo chef due stelle Michelin Domenico Stile. La versatilità della Dop viene così esplorata anche attraverso l’alta gastronomia e la mixology contemporanea.Con una strategia che coinvolge installazioni artistiche, affissioni iconiche e content creator internazionali, il Consorzio vuole parlare un linguaggio nuovo. Come dichiarato dal presidente Nicola Bertinelli, l’obiettivo è mostrare una Dop capace di dialogare con la contemporaneità, celebrando il “saper fare” che rende unico questo prodotto nel mondo