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Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere

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Il Ceo di GreenShare, Giuseppe Colistra, annuncia l’ingresso della società in FlossLab (Net Service Group) come un “passaggio decisivo” per il salto di qualità dell’azienda. L’operazione, presentata oggi a Cagliari, mira a consolidare la crescita organica e a proiettare le soluzioni tecn...

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Il Ceo di GreenShare, Giuseppe Colistra, annuncia l’ingresso della società in FlossLab (Net Service Group) come un “passaggio decisivo” per il salto di qualità dell’azienda. L’operazione, presentata oggi a Cagliari, mira a consolidare la crescita organica e a proiettare le soluzioni tecnologiche per la mobilità di GreenShare su scenari nazionali e internazionali più prestigiosi, facendo leva sulla forza di un gruppo strutturato senza disperdere il know-how specialistico originario.

“Ci consentirà di andare a giocare partite più importanti e di andare su tavoli più prestigiosi”, ha detto Colistra, “Così le nostre prospettive di crescita si fortificano”.

https://www.youtube.com/watch?v=rhC_s6CMC9o