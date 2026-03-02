Un linguaggio unico per dati sanitari e costruzioni sostenibili in Europa

Un quadro comune per misurare performance ambientali e riutilizzare i dati sanitari può allineare politiche, mercato e innovazione per una sanità più efficiente e sostenibile

In Europa la transizione verso sistemi sanitari più sostenibili e digitali dipende dalla capacità di misurare e condividere dati e indicatori in modo coerente. La frammentazione di metodi e formati rallenta le decisioni operative, gli investimenti infrastrutturali e l’adozione su larga scala di soluzioni innovative. Il problema riguarda sia le metriche di efficienza energetica degli edifici ospedalieri sia i dataset clinici destinati alla ricerca.

Per superare questa barriera sono necessari un linguaggio comune per la performance degli asset fisici e un quadro tecnico e normativo che favorisca il riutilizzo sicuro dei dati sanitari. Le iniziative normative e gli strumenti in sviluppo puntano all’armonizzazione, all’interoperabilità e a ambienti controllati per l’elaborazione, elementi essenziali per accelerare la modernizzazione dei servizi.

L’importanza di standard condivisi per infrastrutture e prestazioni

La frammentazione normativa complica la valutazione comparativa di interventi sulle strutture sanitarie e ostacola l’accesso a capitali per la riqualificazione. Il settore presenta misurazioni, certificazioni e metodi di valutazione eterogenei, con conseguente difficoltà nel replicare modelli efficaci su scala transnazionale. Un quadro di riferimento unico per la performance edilizia non uniforma l’ambizione, ma la rende misurabile e confrontabile, facilitando la diffusione delle migliori pratiche e la standardizzazione dei contratti di finanziamento. Dal lato macroeconomico, la disponibilità di metriche armonizzate aumenta la trasparenza per gli investitori e riduce i costi di due diligence. Secondo le analisi quantitative, l’armonizzazione favorisce anche l’interoperabilità dei dati e l’adozione di ambienti controllati per l’elaborazione, elementi essenziali per accelerare la modernizzazione dei servizi sanitari e per attrarre finanziamenti destinati a progetti climate‑neutral.

Dal dato alla decisione: perché la trasparenza conta

I dati frammentati rallentano decisioni politiche e investimenti. La trasparenza dei risultati e la compatibilità tra strumenti digitali e interventi reali permettono di superare i limiti dei progetti pilota. I finanziatori valutano con maggiore precisione il rischio. I regolatori possono coordinare politiche operative. I territori traducono le strategie in cantieri concreti.

EHDS e TEHDAS2: un nuovo orizzonte per i dati sanitari

La regolamentazione europea introduce un modello per trasformare i dati sanitari in una risorsa collettiva preservando la tutela individuale. Il quadro distingue tra uso primario e uso secondario. L’uso primario rafforza il diritto del paziente ad accedere e trasportare i propri dati. L’uso secondario abilita ricerche, sviluppo tecnologico e miglioramenti di sistema tramite dataset aggregati.

Secondo le analisi quantitative, la separazione delle funzioni facilita la governance e riduce il rischio di abuso. Le metriche finanziarie indicano che una maggiore disponibilità di dataset aggregati migliora l’efficacia degli investimenti in ricerca e innovazione. Dal lato macroeconomico, una struttura dati coerente favorisce l’attrazione di capitale e il coordinamento delle politiche sanitarie regionali.

Perché il modello funzioni servono standard tecnici condivisi e regole chiare per l’accesso e la protezione. Gli esperti sottolineano la necessità di interoperabilità semantica e di audit indipendenti sui flussi di dati. L’adozione operativa richiederà interventi normativi e investimenti infrastrutturali a livello nazionale e sovranazionale.

Governance e strumenti tecnici per il riutilizzo

Dopo l’indicazione che l’adozione operativa richiederà interventi normativi e investimenti infrastrutturali, le autorità stanno definendo ruoli e responsabilità. Sono previste autorità digitali nazionali e le Health Data Access Bodies (HDAB) per gestire le richieste di accesso ai dati per uso secondario. La componente tecnica TEHDAS2 definisce linee guida, ambienti di lavoro sicuri e standard di metadati. Queste misure mirano a rendere i dataset trovabili e analizzabili in modo responsabile, garantendo tracciabilità e conformità alle regole di protezione dei dati.

Elementi operativi che determineranno il successo

Le consultazioni tecniche hanno evidenziato alcuni aspetti pratici decisivi. Servono modelli di tariffazione trasparenti che bilancino costi e accesso. Occorrono regole sanzionatorie omogenee per garantire equità e certezza del diritto. È prescritta la lavorazione dei dati esclusivamente in Secure Processing Environments (SPE), dai quali è possibile estrarre solo risultati aggregati o anonimizzati. Queste condizioni tecniche e regolamentari saranno determinanti per la fiducia degli utilizzatori e per la scalabilità dei servizi.

Interoperabilità e sicurezza: il ruolo dei metadata

Per sostenere la fiducia degli utilizzatori e la scalabilità dei servizi, le autorità propongono un approccio basato sui metadata. Per risolvere il problema del «non sapere cosa esiste», è stato suggerito l’impiego del vocabolario HealthDCAT‑AP per descrivere i dataset. Questo metodo metadata‑driven facilita l’indicizzazione nei cataloghi nazionali e l’accesso tramite portali europei. I dati così descritti risultano più fruibili per la ricerca, lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale e per il policy making fondato sulle evidenze.

Sovrapposizioni normative e adattamento delle imprese

Le istituzioni e le imprese devono valutare l’interazione tra l’EHDS e altre normative, tra cui il AI Act e il Data Act. Alcuni sistemi digitali medicali che integrano componenti di intelligenza artificiale possono essere classificati come high risk e quindi soggetti a obblighi aggiuntivi di gestione del rischio e a requisiti di supervisione umana. Per limitare oneri duplicativi, la Commissione europea sta lavorando a linee guida e proposte di armonizzazione normativa, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli operatori senza ridurre i livelli di sicurezza.

A seguito delle proposte normative europee e delle indicazioni delle autorità di settore, le imprese sanitarie e tecnologiche sono chiamate a ripensare la compliance. Non è più sufficiente la protezione dei dati nel senso tradizionale. È necessario progettare prodotti e servizi con criteri di interoperabilità e con la capacità di operare entro ambienti controllati e tracciabili. Questo approccio integra governance, tecnologia e processi operativi per ridurre i rischi e favorire il riuso sicuro delle informazioni.

La transizione richiede azioni coordinate tra istituzioni, aziende sanitarie e fornitori tecnologici. Secondo le analisi quantitative, la priorità è rafforzare la interoperabilità dei sistemi e la trasparenza nei flussi informativi. I dati di mercato mostrano una crescente domanda di soluzioni conformi che integrino governance, processi operativi e misure tecniche per la protezione dei dati.

Dal lato macroeconomico, il rafforzamento di tali pratiche può ridurre i costi operativi e migliorare l’efficacia clinica attraverso il riuso sicuro delle informazioni. Il sentiment degli investitori privilegia fornitori che dimostrano standard elevati di sicurezza e compliance. Le metriche finanziarie indicano inoltre opportunità per progetti pilota interoperabili, cui seguirà l’adozione graduale di linee guida operative da parte delle autorità competenti.