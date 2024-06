Dieta di giugno: come prepararsi all'estate

Con il mese di giugno, iniziato da qualche giorno, è tempo di rimettersi in forma e quindi di darsi da fare per migliorare il fisico. Con la dieta di giugno è possibile recuperare grazie a una serie di prodotti e di alimenti da consumare che aiutano grazie ai benefici e proprietà che contengono. Scopriamo quali portare in tavola in questo periodo.

Dieta di giugno

Questo mese, appena iniziato, di avvicinamento all’estate, comporta sicuramente dei cambi nella propria alimentazione e stile di vita a tavola. La dieta di giugno aiuta a essere in forma proprio per la stagione estiva. Con questo tipo di regime si intende un programma alimentare molto variegato e sano a base di prodotti di stagione.

Con l’arrivo del sole e anche della prova costume, si tende a voler smaltire qualche chilo di troppo e questo regime è assolutamente l’ideale. Non risulta particolarmente difficile da seguire dal momento che la stagione comporta una serie di alimenti di cui cibarsi e che contengono nutrienti adatti da consumare in questo regime.

Nella dieta di giugno, complice i tanti prodotti di stagione è possibile poi preparare diversi piatti dal sapore gustoso ma anche molto leggero proprio per non eccedere ai pasti. con il caldo che sta per arrivare, si tende a consumare piatti poco conditi e soprattutto ipocalorici proprio per mantenersi in forma nel giusto modo.

Il consiglio è seguire alcune regole basilari come i cinque pasti della giornata, vedi colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, cena e merenda. Non bisogna poi dimenticare la frutta e la verdura di stagione cercando di variare i colori di cui sono consentite almeno cinque porzioni al giorno. Fondamentale l’idratazione, almeno fino a due litri giornalieri.

Dieta di giugno: prodotti di stagione

Come si diceva, nella dieta di giugno è assolutamente consigliabile puntare ai prodotti di stagione che sono ricchi di nutrienti e di benefici, sono freschi oltre a essere maggiormente economici rispetto alle primizie che si trovano sul mercato. Il regime adatto comprende una serie di nutrienti che sono essenziali per il fisico e la salute, in generale.

Per quanto riguarda la frutta si ha davvero una vasta scelta poiché questo è un mese ricco di colori e profumi che fanno bene all’organismo e non solo al palato o all’olfatto. Inoltre la frutta di questo periodo è molto amica della dieta, soprattutto le pesche e le albicocche che, sebbene siano dolci, contengono pochissimi grassi.

Non bisogna poi dimenticare nella dieta di giugno un frutto tipico di questo periodo, ovvero le fragole, ricche di antiossidanti e di vitamina C. Sono ottime poi come colazione ma anche spuntino oppure nella macedonia con un po’ di succo di limone. Sono adatte anche nel gelato per un pasto completo e nutriente.

Le nespole, i frutti di bosco come le more, i lamponi sono altrettanto indicati. Per quanto riguarda la verdura assolutamente concessi e ammessi i pomodori con cui preparare sughi freschi ma anche insalate da gustare in queste giornate. Insieme ai pomodori, anche le zucchine, compreso le melanzane e i peperoni con cui preparare vari piatti da condire con le erbe aromatiche.

Dieta di giugno: integratore dimagrante

Per seguire la dieta di giugno nel modo migliore con i cibi giusti e ricchi di proprietà, è consigliabile aggiungere anche un supporto che possa fornire le indicazioni adeguate nel percorso di dimagrimento. Un integratore quale Spirulina Ultra è la soluzione adatta perché naturale, di origine italiana e raccomandato da moltissimi.

Infatti sia gli esperti della nutrizione, ma anche i consumatori con le loro testimonianze, compreso il Ministero della Salute che lo ha indicato come adatto per la salute in quanto efficace, lo ritiene un buon alleato della forma fisica.

Se assunto nel modo giusto aiuta a bruciare le calorie, lavorare il metabolismo permettendo di dimagrire in modo rapido saziando.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula di origine italiana che si compone di elementi del tutto naturali quali per esempio la spirulina che contrasta i depositi di grasso e di adipe in eccesso evitando che si depositino nei punti critici e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati diminuendo l’appetito e quindi l’eccessiva fame.

Una formula di cui sarebbe meglio assumere soltanto due compresse giornaliere prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua.

Un supporto efficace da comprare soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto poiché non reperibile nei negozi o Internet. Si inseriscono i dati nel form per la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna o anticipatamente tramite carta di credito o Paypal.

