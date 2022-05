Dieta di giugno: come prepararsi alla prova costume

Le zucchine, le insalate, il radicchio, ma anche le fragole e le ciliegie sono alimenti da portare in tavola nella dieta di giugno per la prova costume.

La prova costume si sta lentamente e pericolosamente avvicinando. Per arrivare in forma alla prova costume e ai chili messi su durante l’inverno, seguire la dieta di giugno è la cosa migliore da fare per tornare in forma. Qui spieghiamo come poter fare e i consigli utili per arrivare pronti all’appuntamento con l’estate.

Dieta di giugno

Il bel tempo e le giornate soleggiate e afose di questi giorni ci stanno facendo capire che il mese di giugno e, quindi, la stagione estiva è ormai alle porte. Per non farsi trovare impreparati, la dieta di giugno è sicuramente il regime ideale per dimagrire ed essere pronti per la prova costume sfoggiando un fisico sano e snello.

Al mese di giugno non manca moltissimo e, considerando che il tempo vola, è bene cercare di prepararsi in anticipo. Il dimagrimento richiede tempi lunghi e molta costanza proprio per non sottomettere l’organismo allo stress tipico di questo periodo dell’anno che rischia di essere particolarmente controproducente.

L’organismo ha bisogno di leggerezza e freschezza. L’estate e il mese di giugno in arrivo possono sicuramente aiutare da questo punto di vista. Molto importante seguire una dieta che dia anche tonicità e che non faccia soltanto perdere peso. Bisogna scegliere cibi freschi, anche cercando di lasciarsi andare a qualche trasgressione soprattutto a cena.

Le notti estive sono lunghe, la cena e il dopo cena devono costituire un momento di relax e piacere, quindi è possibile anche concedersi qualche strappo alla regola, come un gelato o una pizza a patto che non siano troppo calorici. Per il gelato, meglio optare per un gusto a base di frutta senza creme e per la pizza, la classica margherita andrà benissimo.

Dieta di giugno: consigli

La prova costume si sta avvicinando e la dieta di giugno può essere la giusta occasione per mostrare la pancia piatta. Per ottenerla è bene affidarsi ad alcuni consigli utili e suggerimenti. Si consiglia di consumare insieme proteine e fibre, il giusto mix che sazia, senza appesantire e aiutando anche a dimagrire nel modo corretto.

Un piatto freddo a base di verdura cruda e frutta è sicuramente l’ideale per il pranzo sulla spiaggia oppure in ufficio. Per la sera, quindi a cena, si consiglia sempre di consumare un pasto caldo, ma light, come della verdura cotta insieme a un piatto proteico, come delle uova o del pesce accompagnato da un bicchiere di vino.

Tantissime le verdure da consumare nella dieta di giugno: insalate, radicchio, pomodori e cipolla, magari accompagnati da una proteina cruda, come formaggi magri oppure del tonno e delle uova. Per esempio, un piatto a base di uova e pomodori è un pasto saziante che aiuta ad agevolare il dimagrimento. Per i condimenti si può optare per aceto balsamico oppure limone.

Ottimi alleati in questo periodo, complice la tantissima frutta di stagione, presente sulle bancarelle, sono pesche, ciliegie, fragole e anche albicocche che hanno proprietà diuretiche e lassative. Inoltre, combattono la ritenzione idrica e la cellulite. Una macedonia a base di questi tipi di frutta insieme a qualche goccia di limone è il giusto fine pasto estivo. Si possono gustare anche come spuntini o centrifughe.

Dieta di giugno: miglior integratore naturale

Alla dieta di giugno e a tutti gli alimenti da assumere, per migliorare la propria forma fisica, si può abbinare il miglior integratore alimentare, attualmente in commercio, che è Aloe Vera Ultra, in vendita in compresse. Un supporto a base naturale di origine italiana, raccomandato da tantissimi perché aiuta a dimagrire in modo sano.

Un integratore che aiuta i tessuti e permette di bruciare e ridurre le calorie. Sveltisce il processo del metabolismo permettendo di apportare miglioramenti sia nella fase digestiva che assimilazione selettiva dei vari alimenti. Gli ingredienti naturali al suo interno sono sazianti e depuranti, grazie al loro effetto detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

E’ attualmente l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete per perdere peso grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza di utilizzo. Inoltre è notificato come attendibile, funzionale e sicuro anche dal ministero della salute.



Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Ultra è raccomandato perché non ha ingredienti nocivi, ma soltanto naturali, come l’aloe vera, una pianta benefica le cui foglie migliorano la digestione, la funzione epatica e anche il transito intestinale per una buona evacuazione, olte a ridare giovinezza e aumentare l’energia e il tè verde, un buon brucia grassi che aiuta a raggiungere la perfetta forma fisica.

Una o due compresse con un po’ d’acqua sono la posologia adatta da assumere dopo i pasti per evitare che i cumuli di adipe possano formarsi.

Aloe Vera Ultra non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, perché esclusivo e originale. Si lasciano i dati nel modulo attivando la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, contrassegno, in contanti e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.