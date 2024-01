Cimice verde in inverno: come evitare l'invasione

Il periodo invernale porta con sé i primi freddi per cui bisogna proteggere non solo sé stessi, ma anche l’ambiente casalingo. In questa stagione, la cimice verde è particolarmente attiva in quanto va alla ricerca di calore e di protezione presente in casa. Scopriamo come evitare la presenza di questo insetto e cosa fare in merito.

Cimice verde in inverno

Con le temperature in notevole ribasso e le giornate che si fanno sempre più corte, capita che siano molti gli insetti che in questo periodo cominciano a svernare. Tra questi insetti vi è anche la cimice verde che cerca un riparo per riuscire a sopperire al clima freddo della stagione e trovare così protezione dalle rigide temperature di questa stagione.

Sono insetti che fanno parte di questo gruppo e che in questa stagione sono maggiormente attivi, soprattutto nelle nostre case dove entrano per trovare riparo e un rifugio che sia caldo e accogliente. Sono solite abbandonare la campagna e i luoghi di vegetazione coltivata e spontanea che sono stati la loro casa durante la primavera e l’estate.

Proprio per sfuggire a queste temperature, un insetto come la cimice verde entra nelle abitazioni, nelle case, ma anche negli edifici, nelle industrie e in qualsiasi struttura dove sicuramente è certa di trovare un riparo e delle temperature più miti. Non è un caso infatti che in questo periodo l’abitazione sia invasa dalla loro presenza.

Gli infissi, i cassonetti delle tapparelle, ma anche le persiane, i bordi delle finestre, fino ad arrivare al cornicione della televisione, sono tutti luoghi presenti in casa che forniscono un riparo a questo insetto. Presente anche nei luoghi di lavoro come i magazzini dove giunge per via del pellet con cui molti consumatori sono soliti riscaldarsi.

Cimice verde: come liberarsene

Negli edifici, ma anche nelle abitazioni la temperatura risulta essere abbastanza mite per cui la cimice verde è maggiormente invogliata a entrare e quindi a rimanere per quasi tutto il tempo del periodo invernale. Proprio qui le si sente girare e sbatacchiare per la casa cercando un luogo protetto come la luce dove sicuramente può riscaldarsi.

Non è da considerarsi un vero e proprio problema dal momento che, a differenza della cimice dei letti, quella verde non punge e non trasmette malattie. Sicuramente la loro presenza è alquanto fastidiosa e, se schiacciate, emanano un pessimo odore. In caso si infilassero negli impianti di condizionamento possono provocare dei problemi o delle ostruzioni.

Per evitare che la cimice verde possa propagarsi e quindi dare il via a un’invasione nella propria casa è bene agire tempestivamente. Si consiglia di controllare e monitorare con attenzione gli esterni degli edifici soprattutto le pareti perché da qui poi può entrare direttamente in casa. Chiudere con le retine qualsiasi possibile ingresso è il solo modo per fermarle ed impedire l’ingresso in casa.

Cimice verde: repellente naturale

Sebbene in commercio siano diversi i rimedi e le soluzioni per allontanare la cimice verde, bisogna optare per una formula che sia efficace e di lunga durata. I pesticidi non sono sempre validi anche perché controproducenti. Per questa ragione, l’alternativa migliore è un dispositivo quale Ecopest Home che funziona molto bene.

Un repellente tecnologico, avanzato e all’avanguardia che è stato raccomandato dagli stessi consumatori per le sue proprietà. Infatti, essendo tecnologico, si basa sul lavoro dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che agiscono in modo da evitare che questi insetti entrino nelle abitazioni e si diffondano.

Un dispositivo efficace e salutare che rende l’ambiente accogliente e ospitale. Inoltre, non è dannoso per gli esseri umani o gli animali domestici. Funziona in maniera semplice dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a fornire i suoi benefici. Copre un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati.

Ecopest Home si rivela poi efficace, non solo verso gli insetti come la cimice verde, ma anche in caso di altre specie come i moscerini, le mosche, i pesciolini d’argento, le zanzare o i roditori. Ecologico, naturale, non dannoso, silenzioso dal momento che non emette suoni o rumori che possono essere nocivi o fastidiosi.

Una formula del genere non è vendibile nei negozi online o fisici, ma il consumatore deve collegarsi alla pagina ufficiale inserendo i propri dati nel modulo per ricevere la chiamata dell'operatore che andrà a confermare le generalità evadendo l'ordine.