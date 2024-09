Blatte in casa: la guida per difendersi

Alcuni luoghi della propria casa come la cucina e il bagno, per esempio, possono rappresentare un nascondiglio perfetto per alcuni insetti che si insediano nell’abitazione. Gli insetti come le blatte sono molto comuni in casa nascondendosi un po’ ovunque. Nei paragrafi a seguire forniamo alcuni consigli e caratteristiche di questi insetti e le soluzioni per allontanarle.

Blatte in casa

Sono insetti molto comuni e presenti nelle case anche perché le blatte tendono a spostarsi molto rapidamente. In casa poi è possibile trovare questi parassiti un po’ ovunque. Sotto il frigorifero, i mobili, le crepe dei muri sono solo alcuni dei luoghi dove possono annidarsi questi insetti all’interno della propria abitazione.

Può anche essere in corso una vera e propria infestazione, per cui è bene correre immediatamente ai ripari. Sono tantissime le specie presenti, ma in Italia sono ben cinque le specie infestanti per cui riconoscerle è fondamentale anche per evitare la loro presenza e saperle così distinguere. Alcuni li chiamano anche scarafaggi, ma sono la stessa cosa.

Gli insetti come le blatte sono facilmente riconoscibili perché hanno un corpo schiacciato che presenta delle antenne molto lunghe, delle zampe sottili e alquanto robuste. Hanno piccoli uncini che usano per arrampicarsi e giungere così a contatto con le superfici. Alcune hanno le ali ma non volano, mentre altre ne sono del tutto sprovviste.

Tendono a muoversi strisciando. Hanno una grande capacità di adattamento al punto che sono in grado di stare bene in determinati luoghi, sebbene amino gli ambienti bui con temperature caldo umide. L’estate è la stagione in cui si avvistano maggiormente, per cui occorre fare attenzione in questo periodo.

Blatte in casa: nascondigli

Le blatte in casa, nei luoghi e ambienti come la cucina, sono maggiormente infestanti e disturbanti dal momento che qui scovano il cibo per la loro sopravvivenza. Oltre alla casa, anche i luoghi di ristorazione con gli scarti alimentari che giungono in terra si rivelano una fonte attrattiva per questi tipi di insetti.

I cartoni di genere alimentare, ma anche i lavori di ristrutturazione che si tende a fare in condominio con gli operai che muovono il loro nido e nascondiglio porta sicuramente questi insetti a spostarsi e quindi cercare rifugio altrove. Possono quindi arrivare da questi ambienti ma anche dalle crepe dei muri giungendo così in casa.

Gli insetti quali le blatte tendono a trovarsi sia in luoghi come la cucina o il bagno, ma anche in ambienti freschi che possono essere le soffitte, le cantine o il garage. I canali di ventilazione, sotto i mobili rappresentano i nascondigli preferiti di questi insetti che possono invadere casa. Riconoscerle è molto facile a causa delle uova che depongono nei luoghi sopra citati.

Blatte in casa: repellente

Per allontanare e prevenire l’ingresso delle blatte in casa si consiglia di affidarsi a rimedi che siano efficaci nel tempo. Il migliore è una soluzione diversa dalle altre che risponde al nome di Ecopest Home, un dispositivo di genere ecologico e innovativo che è una vera e propria rivoluzione in questo settore.

Un prodotto molto piccolo, di qualità ed estremamente efficace in quanto esercita le sue proprietà grazie all’azione dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che agiscono in maniera corretta evitando che possano invadere l’abitazione. Questi insetti sono in grado di captare i suoni per cui si allontanano rapidamente.

Grazie a questo dispositivo la casa è accogliente e ospitale, oltre che sicura per gli esseri umani e gli animali domestici. Un repellente da accendere h24 7 giorni su 7 attaccandolo alla presa di corrente. Agisce su una superficie ampia di circa 250 metri quadrati permettendo di proteggere l’ambiente da mosche, zanzare, vespe, cimici, ragni, ma anche roditori.

Un repellente che è adatto a tutti, ecologico quindi a zero impatto sull’ambiente, oltre a essere silenzioso evitando così di disturbare o di infastidire.

L’acquisto di Ecopest Home si effettua soltanto dal sito della casa produttrice in quanto ritenuto esclusivo e originale quindi non reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il consumatore inserisce i dati nel modulo per poi ricevere una chiamata dall’operatore che va a confermare le generalità ed evadere l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con il pagamento nei seguenti modi: Paypal, carta di credito e contrassegno, quindi contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.